MNG faktoring Gaziantep şubesi hizmete açıldı

MNG faktoring, Gaziantep şubesini hizmete açarak Türkiye genelindeki şube sayısını 12’ye yükseltti. Gaziantep şubesinin açılışına Ergün Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özbey Ergün, MNG Faktoring Genel Müdürü Şule Boz, çok sayıda yerel yönetici ve iş insanı katıldı.

“Gaziantep’te yatırım üretim gücüne katkı iradesinin göstergesi”

MNG Faktoring Genel Müdürü Şule Boz, Gaziantep şubesinin açılışıyla ilgili olarak “Gaziantep, yalnızca Güneydoğu Anadolu’nun değil, Türkiye’nin en önemli sanayi ve ihracat merkezlerinden biri. Gıda, tekstil, plastik, halı ve ambalaj gibi birçok sektörde hem iç hem dış pazarda güçlü bir konuma sahip olarak konumlanıyor. Bu şehirde şube açmak, MNG Faktoring için yalnızca bir yatırım değil; aynı zamanda ülkemizin üretim gücüne daha yakından katkı sunma irademizin bir göstergesidir. Gaziantep’in coğrafi ve ekonomik avantajı sayesinde, Kilis ve Kahramanmaraş gibi çevre illerdeki işletmelere de doğrudan hizmet verebileceğiz” dedi. Boz, bölgedeki üreticiler, KOBİ’ler ve ticaret erbabıyla daha yakın temas kuracaklarını belirterek, “Biz bu şehirde sadece finansman sağlamayacağız; doğru ticaretin, kayıtlı ekonominin ve sürdürülebilir büyümenin destekçisi olacağız” diye konuştu.