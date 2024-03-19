MNG Kargo sürdürülebilirliğe odaklandı: Karbon ayak izi azaltılıyor

Veysi Armağan Kesen, şirket olarak 20. Yıllarını geride bıraktıklarına dikkat çekerek, sektörde sürdürülebilirliği odak noktalarına aldıklarını ve toplumsal sorumluluk bilinciyle faaliyetlerine devam ettiklerini aktardı.

MNG Kargo’nun bu konuda yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Kesen şunları söyledi:

“Türkiye’nin bir ucundan diğer ucuna ve 220’den fazla ülkede, günde 600 binden fazla adrese dünya standartlarında hizmet ulaştırıyoruz. 850’den fazla şubemiz, 7 tanesi teknolojik aktarma merkezi olmak üzere toplam 29 adet aktarma merkezimiz, 14 bölge müdürlüğümüz, 10 binin üzerinde çalışanımız ve 4 binden fazla kara taşıma aracımızla hizmetlerimizi gerçekleştirirken, sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarımızı da aynı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Kargo poşetleri ve kolileri yüzde 100 geri dönüşümlü malzemeden yapılıyor

MNG Kargo olarak; güvenilir, ulaşılabilir, sorumluluk sahibi olma, operasyon gücümüzü artırma, çevreye duyarlı olma ve sürdürülebilir bir dünyaya katkıda bulunma misyonuyla hizmet veriyoruz. Tüm iş süreçlerimizde ve projelerimizde doğaya ve topluma karşı sorumluluklarımızı her zaman ön planda tutuyoruz. Bu kapsamda attığımız adımlardan bir tanesi kargo poşetlerimizi ve kolilerimizi yüzde 100 geri dönüşümlü malzemelerden üretmek oldu. Bunun yanı sıra Laska ile hayata geçirdiğimiz Atık Lastikleri Çevre Dostu Yöntemlerle Sürdürülebilir Malzemelere Dönüştürme Projesi ile karbon ayak izimizi azaltırken, dünyamızı daha yeşil bir hale getirmek için ağaçlandırma çalışmaları yapıyor, MNG Kargo Ormanı’nı her yıl büyütüyoruz.

Atık lastikleri dönüştürürerek 50 ton karbon emisyonunun önüne geçtik

MNG Kargo olarak dağıtım altyapımızın çevresel etkisini azaltmak için çalışmalarımızı sürdürüyor, çevreyi korumak ve sürdürülebilir bir gelecek için çeşitli projeler hayata geçiriyoruz. İyiliğin öncüsü olma vizyonuyla Laska ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle araçlarımızın kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerinin çevre dostu yöntemlerle ileri dönüşümünü sağlıyoruz. İkinci yılına başladığımız “Atık Lastikleri Çevre Dostu Yöntemlerle Sürdürülebilir Malzemelere Dönüştürme Projesi” kapsamında toplam 37 bin 180 kilogram ağırlığındaki 2038 lastiğin yenilikçi ileri kazanım yöntemleriyle dönüşümü sağlanarak; yaklaşık 24 ton CO2 emisyonunun, ürünleri ile 33 ton CO2 emisyonunun, fosil yakıtların yerine kullanılabilecek yaklaşık 17 ton yenilenebilir yakıt ile aynı miktarda fosil yakıt tüketiminin, karbon siyahı üretiminden kaynaklı yaklaşık 26 ton ham petrol tüketiminin, karbon siyahı üretimiyle iklime yüzde 79-84 oranıyla etki eden CO2 emisyonunun önüne geçildi.

Proje kapsamında benimsediğimiz döngüsel ekonomi anlayışıyla atık lastikler katma değeri yüksek ham maddeler olarak ekonomiye kazandırılıyor. MNG Kargo olarak gerçekleştirdiğimiz dönüşüm ve çevre dostu üretimle atık lastiklerin neden olduğu kirliliğinin önüne geçiyoruz.

Hizmet kalitemizi çevreye uyumlu hale getiriyoruz

Bu projeyle yalnızca atık lastiklerin çevresel etkilerini azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan dokuzuna doğrudan ve dolaylı olarak katkı sağlıyoruz. Temiz su ve sanitasyondan erişilebilir ve temiz enerjiye, sürdürülebilir şehir ve topluluklardan insana yakışır iş ve ekonomik büyümeye kadar birçok amacın gerçekleştirilmesini destekliyoruz. Atık lastik sorununa getirilen inovatif üretim yaklaşımıyla, ekonomik büyümeye ve kalkınmaya da destek oluyoruz. Ayrıca etkili atık ileri dönüşümüyle kaynakların korunmasına katkı sağlayarak karasal yaşamı desteklemeye de devam ediyoruz. Yapılan araştırmalar, lastiklerin okyanuslardaki mikro plastik atıkların yüzde 28’ini oluşturduğunu işaret ediyor. Bu nedenle faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda hizmet kalitesini çevreyle uyumlu şekilde geliştirmek büyük bir önem taşıyor.

MNG Kargo Ormanı ile ağaçlandırma çalışmalarına destek oluyoruz

MNG Kargo olarak, sürdürülebilirlik alanında farklı çalışmalara da imza atarak gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir dünya bırakmaya gayret ediyoruz. Ege Orman Vakfı iş birliği ile her yıl fidan dikimi gerçekleştirerek ağaçlandırma çalışmalarına destek oluyor, elektrikli araç yatırımlarımıza devam ederek elektrikli araç filomuzu genişletiyoruz. Ayrıca Elektronik Atıkların Geri Dönüşümünü Destekleme Derneği iş birliğiyle elektronik atıkları değerlendirme ve yeniden kullanılabilir hâle getirme hedefiyle gerçekleştirdiğimiz projede kullanılmayan, arızalı veya eski elektronik eşyaları onararak ihtiyaç sahibi okullara bağışlıyoruz.

Bu sayede 7 şehirde oluşturduğumuz teknoloji sınıflarıyla öğrencileri teknolojiyle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde 5 teknoloji sınıfının daha açılması için bağışlarımıza devam edeceğiz. MNG Kargo olarak gelecek için umut dolu bir yolculuğa çıkarken, sürdürülebilirlik anlayışını her zaman ön planda tutarak daha iyi bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz."