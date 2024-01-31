MNG Kargo, yerel üreticiyi paketleme çözümleriyle destekliyor

MNG Kargo, üreticilere ve satıcılara olan desteğini sürdürüyor. Zeytinyağı, bal ve kaşar başta olmak üzere yerel üreticilerin ürettiği, taşıma kriterlerine uygun ambalajlarla gıda ürünlerini Türkiye’nin dört bir yanına taşıyan MNG Kargo, sunmuş olduğu ambalaj çözümleriyle de yöresel ürünleri avantajlı fiyatlarla gideceği noktalara ulaştırıyor.

Gıda kampanyası kapsamında zeytinyağı ve bal gönderimleri için özel olarak geliştirilen korumalı ambalajlar ile taşıma süreçlerini yürüten MNG Kargo aynı zamanda kolilerin üzerinde ürünlere dikkat çekmek için özelleştirilmiş etiketler kullanıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan MNG Kargo Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Veysi Armağan Kesen, “MNG Kargo olarak, geçmişten bu yana gerçekleştirdiğimiz kampanyalarla yöresel zenginliklerimizi Türkiye’nin dört bir yanına taşımaya devam ediyoruz. Kampanya kapsamında gıda ürünlerine özel geliştirdiğimiz korumalı ambalajlar, bilgilendirici etiketler, özel çağrı yönetim merkezi ve sunduğumuz 3 iş günü içinde tazmin değerlendirmesiyle müşterilerimizin gıda gönderilerini taşıyoruz.” dedi.