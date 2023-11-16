Mobilya aksesuarları firması SAMET, kuruluşunun 50’nci yılını kutluyor

Mobilya aksesuarları firması yürüten SAMET, düzenlediği çeşitli etkinliklerle kuruluşunun 50’nci yılın kutladı. Kutlama etkinlikleri kapsamında şirketin tüm çalışanları Çerkezköy’de bulunan fabrika bir araya geldi. Sunay Akın’ın sunumuyla gerçekleşen etkinlikte Ziynet Sali sahne aldı. Türkiye’deki tüm iş ortaklarının davet edildiği gala gecesinde ise Beyazıt Öztürk moderatörlüğünde firmanın kuruluş hikayesi ve geçmiş anlatıldı. Gala gecesi Ebru Gündeş’in performansıyla son buldu.

6 bini aşkın inovatif ürün geliştirdi

Mobilya teknik aksesuarları alanında beş ayrı ürün grubunda, 6 binden fazla inovatif ürün geliştiren SAMET, Çerkezköy’de 60 bin 770 metrekare üretim alanı olmak üzere toplamda 80 bin 500 metrekare alana sahip olan tesisiyle faaliyetlerine devam ediyor. Tesiste robotların yanı sıra binden fazla kişi çalışıyor. Dünyada mobilya aksesuar pazarında faaliyet gösteren markalar arasında katma değerli üretim yapan marka olarak ilk üçte yer alan SAMET, 100 kişilik Ar-Ge ekibiyle Avrupa Patent Ofisi verilerine göre tüm üretici firmalar arasında yapılan araştırmaya göre 310 patent başvurusu ile Türkiye’de 5. sırada yer alıyor.

Dünyadaki trendleri yakından takip eden SAMET, sadece üretmiş olduğu ürünlerle değil aynı zamanda sunmuş olduğu dijital çözümlerle de kullanıcılarına hizmet veriyor. SAMET, tüm dünyada sekiz dilde hizmet veren SAMET Omni-Kit mobil uygulamasını hayata geçirerek kullanıcılara hem satış öncesi hem de satış sonrası destek oluyor.

İlk yurt dışı yatırım Hindistan’a

ABD, Kolombiya, Ekvador, Fas, Cezayir, Portekiz, Norveç, Polonya, Romanya, Özbekistan, Pakistan, Suudi Arabistan ve Tayland olmak üzere 13 ülkede stratejik ortakları bulunan SANET, söz konusu ülkelerin en büyük mobilya şirketleriyle çalışıyor. Yurtdışında ilk üretim tesisini Hindistan’da açacak olan SAMET, bu tesisi sayesinde Hindistan’ın yanı sıra Asya pazarına da hizmet edecek. Marka, yakın zamanda başka coğrafyalarda da yatırımlar planlıyor.