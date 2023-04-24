Mobilya ve dekorasyon markalarının AVM talepleri arttı

Skyland HOM’da yeme-içme alanları haricinde 3 kata yayılan toplam 38 bin 398 metrekarelik alanın 31 bin 864 metrekaresi Nisan ayı itibariyle kiralanmış durumda. Kiralanmış bu alanlarda 60 Türk ve yabancı ünlü mobilya markasının showroomları bulunuyor. Bu showroomlarda; ev-ofis mobilyaları, ev tekstili, halı, aydınlatma, zemin ve duvar kaplamaları, mutfak, banyo ürünlerinden aksesuara kadar 200’e yakın yerli ve yabancı farklı markanın ürünlerini bir arada bulmak mümkün.

Kısa zamanda doluluk yüzde 100 olacak

Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu, pandemi döneminin hemen öncesinde açılan Skyland HOM’un kısa sayılabilecek bir süreçte önemli bir mesafe kaydederek mobilya ve dekorasyon sektöründe “merkez” konumuna geldiğini belirterek “Skyland HOM’u yalnızca bir mobilya AVM’si olarak değerlendirmek yanlış olur. Burası mobilya sektörünün ve tasarım dünyasının kalbinin attığı bir yer oldu. Şu an da Türk ve dünyanın en seçkin markaları toplam alanın yüzde 83’ünden fazlasını kiralamış ve işletir durumda. Yakın gelecekte doluluk oranı yüzde 100’e ulaşacak” dedi.

Avrupa’nın çeşitli kentlerinde ve İstanbul’da caddelere yayılan mobilya ve dekorasyon mağazalarını tek bir çatı altında toplayarak büyük kolaylık sağladıklarını da sözlerine ekleyen Eroğlu şunları söyledi;

“Yola çıkarken buranın benzersiz olmasını istemiştik ve bu hedefimize ulaştık. Mobilya, dekorasyon ve mimarlar 3 temel çıkış noktamız oldu. Skyland HOM’da mimarlar için hazır ofis sistemi oluşturduk. Bu alanlarda iç mimarlar, müşterilerini ağırlıyor, çözümler sunuyor ve ürünleri anlık olarak görüp inceleyebiliyorlar.

Mimarlık hizmeti almak isteyen müşteriler ve markalar da bu hizmetten kolaylıkla faydalanabiliyorlar. Böylelikle her türlü çözüm zaman kaybı olmadan tek bir merkezde üretilebiliyor. Ayrıca genç tasarımcılara ürünlerini ve tasarımlarını da burada sergileme imkânı da sunuyoruz. Bu da onların gelişimlerine katkı sağlıyor ve işbirliği yapmalarının önünü açıyor.”