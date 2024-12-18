Moda devi iflas etti: Mağazalarını kapattı

1968 yılında San Francisco’da kurulan Esprit, özellikle 1980'ler ve 1990'larda gençler arasında tanınan bir marka haline gelmişti. Ancak değişen tüketici alışkanlıkları ve ekonomik zorluklar markayı derinden etkiledi. Esprit, New York’ta iflas başvurusunda bulunarak 3 milyon dolardan fazla borcu olduğunu duyurdu.

Genel merkezini kapatma kararı aldı

Manhattan'daki 38 bin metrekarelik genel merkezini kapatma kararı alan marka, bu binada çalışan sayısını 115’ten 50’ye düşürdü.

Avrupa’da 160 mağazası kapandı

ABD operasyonlarındaki daralmaların yanı sıra Esprit, Avrupa’da da ciddi kayıplar verdi. Almanya, Belçika ve İsviçre’de bulunan toplam 160 mağazasını kapatan şirket, online mağazasını ise yeniden tasarım çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapattı. Çevrimiçi mağazanın ne zaman tekrar aktif hale geleceği ise henüz bilinmiyor.

Artan maliyetlere dayanamadı

Esprit’in COO’su Tony Strippoli, artan maliyetler ve Avrupa’daki olumsuz ekonomik koşulların, markanın yaşadığı zorlukları artırdığını söyledi.

Bir dönemin moda deviydi

Esprit, 1980'ler ve 90'larda Hollywood yıldızı Gwyneth Paltrow’un yüzü olduğu reklam kampanyalarıyla büyük bir popülerlik kazanmıştı. Ancak, perakende sektöründeki değişimler, e-ticaretin yükselişi ve pandemi sonrası artan maliyetler, markanın ayakta kalmasını zorlaştırdı.

Uzmanlara göre, değişen tüketici alışkanlıklarına ayak uydurmakta geç kalan Esprit, rekabette geri kaldı. Markanın CEO’su, mevcut stratejiyi yeniden değerlendirdiklerini ve dijital platformlara daha fazla odaklanmayı planladıklarını açıkladı.