Modanisa 2026’da 130 ülkeye ihracata hazırlanıyor

2011 yılında Türkiye’den doğan ve kısa sürede dünyanın ilk 'modest fashion' e-ticaret platformlarından biri haline gelen Modanisa, bugüne kadar 100’ün üzerinde ülkeye ulaşarak milyonlarca kadını kapsayıcı moda anlayışıyla buluşturdu. Kadınların değerleriyle uyumlu, çağdaş ve ulaşılabilir moda ürünleri sunma misyonunu benimseyen marka, 15’inci yılına girerken yeniden yapılanma sürecini tamamlayarak büyüme odaklı yeni dönemine start verdi.

Bugün 9 bin metrekare operasyonel depo alanı, 2,5 milyon adetlik ürün depolama kapasitesi ve 7 milyonun üzerinde kayıtlı müşteri veri tabanıyla Modanisa, ölçek büyütmeye hazır güçlü bir altyapıya sahip. Şirket 2026’da ihracat pazarı sayısını 130 ülkeye taşıyarak, yüzde 60’ı ihracat gelirlerinden olmak üzere brüt cirosunu 75 milyon dolara yükseltmeyi ve fiziksel mağaza sayısını iki katına çıkarmayı hedefliyor.

Global erişim ve yatırımlar güçleniyor

E-ihracatta Modanisa, Avrupa, Kuzey Amerika, MENA bölgesi ve Türki Cumhuriyetler’deki güçlü varlığını daha da büyütmeyi hedefliyor. Bu pazarlarda satış kanalları halihazırda aktif olmakla birlikte, yeni dönemde yatırımların ve tanıtım faaliyetlerinin artırılması planlanıyor.

Modanisa, yıllık 225 milyonun üzerindeki site ziyareti, beş farklı dilde sunduğu hizmet ve yüzde 80 marka bilinirliğiyle global ölçekte rekabet gücünü artırıyor.

Şirket, operasyonel verimliliğini artırmak için dijital altyapısını yenilerken, kullanıcı deneyimini geliştiren yeni yazılım projelerini devreye alıyor. Beş farklı dil ve çoklu para birimi desteğiyle global e-ticaret standartlarını yakalayan marka, Türkiye’nin moda ihracatında dijital bir başarı hikâyesi yaratıyor.

Yeni altyapı yatırımları arasında yapay zekâ destekli öneri sistemleri, gelişmiş CRM platformları ve veri odaklı kişiselleştirme teknolojileri yer alıyor. Bu sayede Modanisa, her müşterisine bulunduğu pazara uygun, kişiselleştirilmiş bir alışveriş deneyimi sunmayı hedefliyor.

2026 sonu hedefi 25 mağazaya ulaşmak

Modanisa, ticari başarının yanında kadın girişimciliğini ve yerli tasarımcı ekosistemini destekleyen sosyal bir misyonu da önceliklendiriyor. Tasarım iş birlikleri, kadın odaklı tedarik zinciri modeli ve

KOBİ’lerle kurduğu güçlü iş ağı, markanın toplumsal faydayı gözeten sürdürülebilir bir iş modeliyle büyüdüğünü gösteriyor.

Yeni dönemde Modanisa’nın odağında hem Türkiye’de hem de yurt dışında mağazacılık yatırımları bulunuyor. Marka, İstanbul’da başarıyla yürüttüğü mağazacılık modelini franchise yöntemiyle Anadolu kentlerine ve ilerleyen dönemde de uluslararası pazarlara taşımayı planlıyor.

Bu kapsamda mevcut 12 mağazalık yapı 2026 sonuna kadar 25 mağazaya çıkarılacak; bu büyümenin 15’i franchise, 10’u Modanisa’nın kendi mağazaları olacak. Yeni mağazalar yalnızca satış noktaları değil, aynı zamanda Modanisa’nın değerlerini ve yaşam tarzını yansıtan deneyim alanları olarak yapılandırılacak.

Modest fashion’da güçlü marka kimliği

Modanisa’yı global arenada farklı kılan unsurlar arasında, modest fashion / muhafazakâr moda alanına odaklı nadir oyunculardan biri olması, yıllar boyunca marka bilinirliğine ve güvenilirliğine yaptığı yatırımlar, kapsayıcı moda anlayışı ve güçlü müşteri topluluğu yer alıyor. Franchise modeliyle büyüyecek yeni mağaza ağı, kadın istihdamına da katkı sağlayarak yerel ekonomilerde pozitif etki yaratacak.