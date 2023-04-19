Modern Karton, yeni tesisle kapasitesini yüzde 50 artıracak

Eren Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve Çorlu'da bulunan fabrikasında gerçekleştirdiği yıllık 1,3 milyon tonluk üretimle sektörün önde gelen kurumları arasında yer alan Modern Karton, Zonguldak'ta kurulacak yeni tesisle üretim kapasitesini yüzde 50'den fazla artırmayı planlıyor. PM6 üretim hattı, konumu sayesinde şirketin ihracat kapasitesini de artıracak.

Halihazırda ambalaj kağıdı üretiminde Avrupa'da 5'inci sırada yer alan Modern Karton, yeni tesisin devreye girmesiyle bu alanda Avrupa'da 3'üncü sıraya yükselecek. 650 milyon euro yatırımla kurulacak ve ilk aşamada yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlayacak yeni üretim hattı için sürdürülebilirlik kriterleri ve lojistik olanaklar göz önünde tutularak Zonguldak tercih edildi. Tesisin bölge ekonomisine de önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Yüzde 100 yeşil yatırım

Zonguldak'ta devreye girecek yeni üretim hattı, çevre dostu bir yaklaşımla faaliyet gösterecek. Hammadde olarak tümüyle hurda kağıt kullanacak olan tesis, yılda 25 milyon ağacın kesilmesinin önüne geçecek. Üretimde ihtiyaç duyulan su ise denizden temin edilecek ve arıtım işlemi sonrasında yeniden denize dönecek. Bu sayede yıllık 25 milyon metreküp su tasarrufu sağlanacak. Yeni üretim hattının kendi limanına sahip olması da lojistik avantajlar sağlayarak tasarrufa katkı sunacak.

“Ülkemizin yeni yatırımlara ihtiyacı var"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, yaşanan büyük deprem felaketinin ardından Türkiye ekonomisine güç kazandıracak yatırımların her zamankinden daha fazla önem kazandığını vurguladı.

Eren Holding olarak tüm iştirakleriyle birlikte yatırımlara devam ettiklerini anlatan Eren, “Faaliyet gösterdiğimiz bütün iş kollarında, yatırımları planlarken ticari hedeflerin ötesinde ekonomiye, topluma ve çevreye katkısı yönünden de değerlendiriyoruz. Kendi sektöründe lider olan şirketimiz Modern Karton'u daha da güçlü bir konuma taşıyacak olan Zonguldak üretim hattı bu bakış açısını çok iyi yansıtan bir örnek teşkil ediyor. Bu yatırımla hem operasyonda verimlilik ve tasarruf sağlamayı hem de üretimde çevresel zararları minimuma indirmeyi hedefledik. Sektör açısından da önemli bir katkısı olacağına inandığımız yeni üretim hattımız için bugün 650 milyon euro yatırım için bir anlaşma hazır. Çorlu'da yer alan fabrikamızda yılda 1,3 milyon ton üretim yapıyoruz.” dedi.

“Yüzde 100 hurda kâğıt dönüşümüyle üretim yapacağız”

Zonguldak hattının devreye alınmasıyla üretim kapasitelerinin yüzde 50'den fazla artacağına dikkat çeken Eren, devamında şunları kaydetti: “Halihazırda yüzde 15 olan ihracat kapasitemiz de yüzde 40'lara ulaşacak. Üretim ve ekonomi yönünden getirilerinin ötesinde tesisimiz, çevresel etki yönünden de örnek bir üretim yapacak. Yüzde 100 hurda kâğıt dönüşümüyle üretim yapacağız. Daha net ifade etmek gerekirse, atığı alıp emtiaya dönüştüreceğiz. Bu sayede her yıl 25 milyonu aşkın ağacın kesilmesinin önüne geçecek ve 25 milyon metreküp su tasarrufu sağlayacağız. Bu finansman sürecinde bu alanda uluslararası deneyime sahip çok önemli kuruluşlarla birlikte hareket ediyoruz.”

“2 milyon tona ulaşacak bir üretimden bahsediyoruz”

Modern Karton'un 1979 yılında kurulduğunu, bugün 1,3 milyon ton oluklu mukavva kağıdı ürettiğini aktaran Eren Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Modern Karton Yönetim Kurulu Başkanı Hamdullah Eren ise “Burada olduğumuz tören, bizim Zonguldak projemize ilave 700 bin ton/yıl kağıt kapasitemizle ilgili. Dolayısıyla toplam 2 milyon tona ulaşacak bir üretimden bahsediyoruz. Yatırımın toplam değeri 650 milyon euro." ifadelerini kullandı. Eren, yatırım için özellikle Zonguldak'ı seçtiklerini belirterek, "Çünkü Zonguldak'ta halihazırda bizim bir enerji santralimiz var. Enerji santralinden buhar tedarikini yapabileceğiz. Aynı zamanda hem ithalat hem ihracat için bu santralimizin var olan limanına da ilave konteyner yüklemeleri için bir yatırım yapacağız. Dolayısıyla lojistiğin son derece önemli olduğu bir sektördeyiz diğer pek çok sektörde olduğu gibi. Bu avantajlardan, bu yatırım istifade edecek." diye konuştu.

Modern Karton'un ihracatçı bir firma olduğunu da işaret eden Eren, üretimin yüzde 15'lik bölümünün ihraç ettiklerini, yeni yatırımla bu rakamı yüzde 40’a çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.