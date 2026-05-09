Moderna, hantavirüs aşısı planıyla piyasaları yeniden hareketlendirdi

Moderna’nın hantavirüs aşısı konusundaki çalışmaları, son dönemde yaşanan bazı trajik vakaların ardından kamuoyunun gündemine gelmiş olsa da şirketin bu alandaki hazırlığı çok daha eskiye dayanıyor. Şirketin, ABD Ordusu Tıbbi Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Enstitüsü ve Kore Üniversitesi ile 2023 yılından bu yana gizlilikle yürüttüğü süreç, mRNA teknolojisinin esnekliğini bir kez daha kanıtlıyor. Kemirgenlerden bulaşan ve insanlarda ölümcül sonuçlara yol açabilen hantavirüs, bugüne kadar ticari potansiyeli düşük görüldüğü için büyük ilaç devleri tarafından geri planda tutulmuştu. Moderna’nın bu alandaki erken aşama sonuçlarının olumlu seyretmesi, şirketin küresel biyogüvenlik mimarisinde de kritik bir aktör olma vizyonunu pekiştiriyor.

Borsada mRNA rüzgarı ve yatırımcı güveni

Moderna hisselerindeki yükselişin arkasında yatan asıl neden, hantavirüs aşısının doğrudan karlılığından ziyade, mRNA teknolojisinin farklı virüs türlerine karşı kanıtlanan hızı olarak değerlendiriliyor. Şirket, hantavirüs çalışmalarına paralel olarak mevsimsel grip aşısı için de olumlu Faz 3 sonuçlarını duyurarak teknolojik platformunun gücünü tescilledi. Yatırımcılar, özellikle kanser aşısı gibi büyük projeler öncesinde bu tarz spesifik başarıları bir güven tazeleme süreci olarak görüyor. Mevcut piyasa verileri, Moderna’nın karlılık konusundaki zorluklara rağmen stratejik portföy genişletme adımlarıyla büyüme hedeflerine her geçen gün daha da yaklaştığını ortaya koyuyor.