Modüler yapılara talep artıyor: Nest Yapı yeni projelerle büyümeyi hedefliyor

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Değişen yaşam koşulları ve yapı sektöründeki yeni ihtiyaçlar, geleneksel inşaat yöntemlerinin yanında modüler yapı sistemlerini de daha görünür hale getiriyor. Üretim süresinin kısaltılması, kalite standardının fabrika ortamında kontrol edilebilmesi ve farklı kullanım alanlarına uyarlanabilmesi, modüler yapıların öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

Bu alanda faaliyet gösteren Nest Yapı, çelik taşıyıcı sistemlerle ürettiği modüler yapıları farklı ihtiyaçlara göre projelendiriyor. Şirketin çözümleri konutların yanı sıra satış ofisleri, sosyal yaşam alanları, ticari yapılar ve özel projelerde kullanılabiliyor.

Fabrikada üretim, sahada daha kısa kurulum

Modüler yapı modelinde üretimin önemli bölümünün kontrollü fabrika ortamında gerçekleştirilmesi, sahadaki uygulama süreçlerinin kısaltılmasına imkân sağlıyor. Nest Yapı da üretim modelinde tasarım, imalat ve uygulama süreçlerini birlikte ele alıyor.

Şirket, standart modellerinin yanı sıra müşterilerin kullanım ihtiyaçlarına göre geliştirilen özel projeler üzerinde de çalışıyor. Böylece aynı üretim sisteminin farklı büyüklük ve fonksiyonlardaki yapılara uyarlanması hedefleniyor.

Yeni ürün grupları gündemde

Nest Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Aytekin, mevcut modellerinin yanı sıra geliştirdikleri yeni ürün gruplarıyla modüler yapıların kullanım alanlarını artırmayı planladıklarını söyledi. Aytekin, şirketin büyüme stratejisinde Türkiye pazarının yanı sıra uluslararası pazarların da yer aldığını aktardı.

Hız, fonksiyonellik ve değişen ihtiyaçlara uyum sağlama kabiliyetinin yapı sektöründe giderek daha fazla önem kazanmasıyla birlikte şirket, önümüzdeki dönemde modüler yapı çözümlerinin daha geniş bir kullanım alanına ulaşmasını hedefliyor.