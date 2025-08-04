Mogan Enerji Yatırım Holding CEO’su Karaduman: Dijitalleşme ve akıllı çözümler, verimliliğimizi artırıyor

ANKARA (EKONOMİ)

Yinelenebilir enerjinin hemen hemen bütün kollarında üretim yapan Mogan Enerji Yatırım Holding, yeni yatırımlarla büyümesini sürdürecek.

Şirket, OFF-SHORE RES (deniz-göl kıyısı rüzgar enerjisi santrali) yatırımıyla da ilgilendiklerini, fırsat verilmesini beklediklerini açıkladı. Mogan Enerji Yatırım Holding CEO’su ali Ali Karaduman, Türkiye enerji sektöründeki ihtiyaçların karşılanması da, sürdürülebilirlik hedeflerine uyum sağlayacak yatırımlar yaptıklarını açıkladı.

Enerji arz güvenliğine yenilenebilir kaynaklarla katkı verdikleri ve sürdürülebilir büyüme sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Karaduman, “Mevcut projelerimizi, hibrit yatırımlar, kapasite iyileştirme çalışmalar ile genişletmeyi ve yeni projelerle portföyümüzü daha da güçlendirmeyi planlıyoruz.

Enerji sektöründe dijitalleşme ve akıllı çözümler, verimliliği artırmanın yanı sıra operasyonel maliyetleri optimize etmemizi sağlıyor. Bu anlamda, 2025 yılında yenilikçi teknolojiler gibi yeni nesil çözümlere odaklanmayı planlıyoruz. Bu tür teknolojik dönüşümlerin sektörde fark yaratacağına inanıyoruz. Ayrıca devletimizden zor yatırımları başarmış firmalardan birisi olarak Türkiye de hiç yatırımı yapılmamış OFF SHORE RES Santrallerinin yapımına Türk firmalarına olanak vermesini arzu ediyoruz” dedi.

Yinelenebilir enerji kaynaklarının hemen hepsinde üretim yapıyor

GÜRİŞ Holding iştiraki Mogan Enerji Yatırım Holding’in 2 Ocak 1980 tarihinde Ankara’ da İdris Yamantürk girişimiyle kurulduğunu hatırlatan Ali Karaduman, geçen süreçte Jeotermal Enerji Santralleri (8 adet santral / 259,9 MW), Hidroelektrik Enerji Santralleri (4 adet santral / 81,37 MW), Rüzgar Enerjisi Santralleri (9 adet santral / 684,25 MW) ve Güneş Enerjisi Santralleri (1 adet santral / 32,5 MW) ile toplam 22 santral ve 1.058 MW kurulu güce ulaştıklarını kaydetti.

Firmanın, enerjinin kritik öneminin bilincinde olarak, enerji arz güvenliğini dikkate alan bir yaklaşım içinde olduğunu, santrallerin bakım, modernizasyon yatırımlarını yaptıklarını vurgulayarak, bu konuda GÜRİŞ Teknoloji firmasının kurulmasının en önemli göstergelerden biri olduğunu kaydetti. Karaduman, “2022 yılında enerji sektöründe dijital dönüşüme liderlik etmek amacıyla kurulan, GÜRİŞ Grup firmalarından GÜRİŞ Teknoloji ile iş birliği içindeyiz. Aynı zamanda yenilenebilir enerji alanında bir takım AR-GE çalışmalarımızı kendi ekiplerimizle yürüterek patentli teknolojiler geliştiriyoruz ve Türk mühendisliğini uluslararası arenada tanıtmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

CEO Karaduman: Akıllı çözümler öncelik

Mogan Enerji Yatırım Holding CEO’su Ali Karaduman, 2025 yılına yönelik şu değerlendirmeyi yaptı:

“Arz güvenliği, enerjinin sürekli, yeterli, sürdürülebilir şekilde tüketiciye ulaşmasıdır. Arz güvenliğinin en önemli unsurlarından biri şebeke ağıdır. TEİAŞ Türkiye’ de şebeke ağının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için yoğun çaba gösteriyor ancak dışa bağlılığımızı azaltacak olan yeni yenilenebilir santrallar için mevcut kapasite ve şebeke ağı yetersiz kalıyor. Ülke olarak hedeflerimize ulaşabilmek için öngörülebilirliğin artması ve finansmana erişim gibi konu başlıkları sektörümüzün gelecekteki başarılarını belirleyecektir. 2025 yılı için hedeflerimiz hem Türkiye’nin enerji sektöründeki ihtiyaçlarına hem de küresel sürdürülebilirlik hedeflerine uyum sağlayacak şekilde şekilleniyor. Önceliğimiz, yenilenebilir enerji projelerine yatırım yaparak hem enerji arz güvenliğine katkıda bulunmak hem de çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir büyüme sağlamak.”