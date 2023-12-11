MOGAN Enerji’ye ‘En İyi Jeotermal Enerji Santrali’ ödülü

MOGAN Enerji, Gürmat Elektrik Üretim A.Ş.’nin bünyesinde faaliyet gösteren Efe 8 JES projesi ile ICCI-Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı kapsamında verilen Enerji Sektörü Oscar Ödülleri Töreni’nde Jeotermal Enerji Santralleri kategorisinde ‘En İyi Jeotermal Enerji Santrali’ ödülüne layık görüldü.

Yenilenebilir ve güvenilebilir enerji yatırımları

Ödül töreninin ardından açıklamalarda bulunan MOGAN Enerji Genel Müdürü Ali Karaduman, “Türkiye’nin en büyük enerji yatırımcıları arasında yer alıyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek için yerli ve yenilenebilir enerji yatırımları ile ülkemiz ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Yenilenebilir, temiz enerji kaynaklarıyla güvenilir, yenilikçi hizmet ve çözümler sunarak insanlığa, çevreye, mevzuata ve evrensel değerlere olan sorumluluklarımızı yerine getirmek üzere çalışıyoruz. Bu vizyonumuzun bir parçası olarak hayata geçirdiğimiz Efe 8 JES projemizin ödüle değer görülmesi bizleri oldukça memnun etti. Bu ödül, şirketimizin büyüme hedefleri doğrultusunda özenle görevlerini yapan, projelerimizin her bir detayı için özveriyle çalışan tüm çalışma arkadaşlarımızın emeğinin ürünüdür. Bu vesileyle hepsine teşekkür ediyorum.” dedi.