Momento’dan 3 yeni iş birliği: Getir, Obilet ve Pazarama artık Momento Gift’te

15 yıldır sadakat programları, esnek yan haklar ve ödüllendirme sistemleri alanına öncülük eden Momento, yenilikçi entegrasyonlarla kullanıcılarına her geçen gün daha fazla özgürlük ve kolaylık sunuyor.

Getir, Obilet ve Pazarama’nın Momento Gift çatısı altına dahil olmasıyla birlikte kullanıcılar artık Getir ve GetirBüyük kategorisinden harcama yapabilecek, Obilet ile seyahat planlarını kolayca organize edebilecek ve Pazarama'dan altın, dijital kod market ve enerji içeceği kategorileri haricinde diledikleri ürünleri dijital hediye kodlarıyla satın alabilecek.

Kullanıcı deneyiminde yeni dönem

Momento’nun Satış ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emrah Gövenç, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Hibrit çalışma düzeninin kalıcı hale gelmesiyle birlikte, çalışan memnuniyetini artıran ve yaşamı kolaylaştıran esnek yan haklar günümüzde daha da büyük önem taşıyor. Tam da bu noktada kişiselleştirilmiş dijital çözümler öne çıkıyor. Biz de bu beklentiyi karşılamak ve kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımak amacıyla marka portföyümüzü sürekli genişletiyoruz. Getir, Obilet ve Pazarama ile hayata geçirdiğimiz yeni iş birlikleri, bu vizyonumuzun güçlü bir yansıması niteliğinde. Momento Gift platformu üzerinden sunulan bu yeni entegrasyonlar sayesinde, çalışanlara zamandan tasarruf ettiren, hızlı ve özgür alışveriş olanakları sağlıyoruz. Hayata geçireceğimiz yeni iş birlikleriyle kullanıcılarımıza daha esnek bir alışveriş ve seyahat deneyimi sunmayı hedefliyoruz.”