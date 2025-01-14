MomentoGift çalışan bağlılığında yeni dönem başlatıyor

15 yıldır esnek yan haklar ve ödüllendirme sistemlerinde sektöre öncülük eden Momento, sunduğu yenilikçi çözümlerle çalışan bağlılığını ve motivasyonunu artırırken, şirketlerin ödüllendirme süreçlerini daha verimli ve etkili bir hale getiriyor. Dijitalleşen çağın gereklerine uygun çevik bir altyapı sağlayanMomentoGift sayesinde şirketler, çalışanlarına anlık bakiye yüklemesi yapabilirken, çalışanlar da bu bakiyeleri dilediği gibi harcayabiliyor. MomentoGift ile ödemeler de QR kod ve barkod kullanılarak zahmetsizce ve hızla gerçekleştirilebiliyor.

“İnovatif çözümlerle sektörde fark yaratmayı sürdüreceğiz”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Momento Satış ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emrah Gövenç, şunları söyledi:

“Dijitalleşmenin iş dünyasına kattığı esneklik ve hız, ödüllendirme süreçlerini de hızla dönüştürüyor. Momento olarak bizler de bu dönüşümü destekleyen ve geleceğe uygun çözümler sunan bir platform olmanın gururunu yaşıyoruz. Momento Portalımızı, günümüz çalışan beklentilerine ve iş dünyasının dijitalleşen ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yenilendik ve artık MomentoGift adıyla hizmet vereceğiz. 5 kat daha hızlı olan ve ayrıcalıklı kampanyaların yer aldığıMomentoGift’te, kullanıcılar alışveriş deneyimi puanlamanın yanı sıra geri bildirim de yapabiliyor. Çalışanlarınödüllerini daha esnek, hızlı ve kolay bir şekilde seçmelerine imkân sunan MomentoGift, çalışan motivasyonunu artırmayı desteklemesinin yanında şirketlerin operasyonel verimliliğini yükseltmeye de yardımcı oluyor. Bir ödüllendirme platformu olmanın ötesinde şirketlerin dijitalleşen yapısına uygun, verimli bir çözüm olan MomentoGift, şimdiden yoğun ilgili görüyor. Önümüzdeki dönemde de inovatif çözümler geliştirerek ödüllendirme süreçlerinde fark yaratmaya devam edeceğiz.”