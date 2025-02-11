Mondelēz International Türkiye ve Avrasya Ülke Müdürü Mehmet Karamollaoğlu oldu

Mondelēz International Türkiye ve AvrasyaÜlke Yöneticiliği pozisyonuna, uluslararası ölçekte yöneticilik deneyimine sahip Mehmet Karamollaoğlu getirildi. Karamollaoğlu, stratejik büyüme ve ürün geliştirme alanlarında uzun yıllara dayanan uzmanlığı ile sorumlu olduğu Türkiye ve Avrasya bölgelerinde MondelēzInternational’ın gelecek hedeflerini gerçekleştirmesine liderlik edecek.

Mehmet Karamollaoğlu kimdir?

Mehmet Karamollaoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği lisansının ardından yüksek lisansını Pittsburg Üniversitesi’nde işletme alanında tamamladı.İş hayatına Glaxo Smith Kline şirketinde adım atan Karamollaoğlu, ABD, Almanya, Tayland ve Türkiye’de Johnson and Johnson, Mars GmbH, Henkel ve L'Oréal şirketlerinde yöneticilik pozisyonlarında bulundu.Karamollaoğlu, Mondelēz International Türkiye’ye katılmadan önce son olarakL’Oréal ‘de Tüketici Ürünleri Bölümü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Genel Müdürü ve L’Oréal Türkiye’de, Tüketici Ürünleri Genel Müdürü pozisyonlarında yer aldı. Sorumluluğundaki ekipler ile yerel üretim tesisleri de dahil olmak üzere bölgeye özel yeni ürün geliştirme, liderlik ve büyüme fırsatları bulma konusunda önemli başarılar elde etti. Liderliği süresince, karlı büyüme, pazar payı oluşturma, çalışan bağlılığı programları uygulama konularına ve Avrupa’daki en yüksek çalışan bağlılığı anket sonuçlarının elde edilmesine öncülük etti.