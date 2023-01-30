Mondelez International Türkiye’den yılın ilk ihracatı

Türkiye’nin ilk 500 ihracatçısı içerisinde yer alan Mondelēz International Türkiye, ihracat çalışmalarına devam ediyor. Mondelēz International Türkiye, bu yılın ilk günlerinde 4 kıtadan 12 ülkeye toplamda bin 542 tonluk bir ihracat gerçekleştirdi. Bu kapsamda yılın ilk ihracatı Amerika, İngiltere, Macaristan, İspanya, Fas, Kırgızistan, Kanada, Çin, İsviçre, Yunanistan, Fransa ve Belçika’ya yapıldı.

Jelli şeker kategorisinde, Sour Patch Kids markasıyla Amerika ve Kanada’ya, yumuşak ve sert şeker kategorilerinde Maynards Bassets, Halls ve Sour Patch Kids markalarıyla İngiltere’ye, sert şeker kategorisinde Negro markasıyla Macaristan’a, Respiral, Halls ve Trident ile İspanya’ya ve sakız kategorisindeki markaları Bubblicious ve Bubbaloo ile Belçika ve Yunanistan’a ve son olarak Milka Bonibon markasıyla Fas, Kırgızistan ve çeşitli ülkelere bin 542 ton ürün ihracı gerçekleştiren Mondelēz International Türkiye, hedeflerini büyütmeye devam ediyor. Mondelēz International Türkiye’nin bu ürünleri Gebze'de üretiliyor ve üretimin yarıdan fazlası ihraç ediliyor.

Yatırımlar ile ihracat ağı büyüyor

Yılın ilk ihracatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mondelēz International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, “Türkiye olarak sakız ve şekerleme kategorisinde küresel bir üs konumundayız. Geçtiğimiz yıllarda Gebze fabrikamıza yaklaşık 54 milyon dolarlık bir yatırım daha gerçekleştirmiş ve bu yatırımla var olan üretim hatlarına yeni şeker üretim hatları ekleyerek mevcut üretim kapasitesini artırarak ihracat rakamlarımızı yükseltmeyi hedeflemiştik. Bu yatırım hamlemiz ile ihracat oranımızı yaklaşık iki katına çıkararak ihracatımızı önemli bir oranda artırdık. Bu senenin başında ihracat yaptığımız ülkelere Avrupa ve Asya’dan yeni ülkeler ve ürünler eklendi ve ciddi sayılabilecek bir tonaj ile ihracat gerçekleştirdik. 2022 yılının ilk 9 ayını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22’lik artış ve 35 bin 700 tonluk ihracat ile tamamladık. Gebze fabrikamızda 17 farklı üretim teknolojisiyle ürettiğimiz bu ürünleri, dünyanın dört bir yanından 50 ülkeye ihraç ediyoruz. Ciro olarak ise 2022 yılının ilk 9 ayında 1.293 milyon liralık bir ihracat gerçekleştirdik.” şeklinde konuştu.