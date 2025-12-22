Mondelēz International Türkiye’ye çalışan deneyiminde çifte ödül

Mondelēz International Türkiye, çalışan geri bildirimlerine verdiği önem ve ekip çalışmasını geliştirmeye yönelik uygulamalarıyla uluslararası arenada önemli bir başarıya imza attı.

Şirket, çalışan ve ekip odaklı girişimleri sayesinde ‘Çalışan Bağlılığı’ kategorisinde Altın, ‘Kurumsal Ekip Çalışması ve İş birliği’ kategorisinde Gümüş olmak üzere iki Brandon Hall Uygulama Ödülü kazandı.

Brandon Hall tarafından ödüle layık görülmeleriyle ilgili Mondelez International Türkiye İnsan Kaynakları Lideri Pınar Caymaz da şu değerlendirmede bulundu:

“Brandon Hall Group, 30 yılı aşkın süredir öğrenme ve yetenek yönetimi alanındaki yöneticilere veri, araştırma ve sertifikasyon sağlayan saygın bir kuruluş. Mükemmellik Ödülleri ise, çalışan geri bildirimine öncelik veren, kapsayıcı ve yüksek performanslı iş yerleri oluşturmada başarılı stratejiler geliştiren şirketleri onurlandırıyor.

Dünya çapında markaların da yer aldığı bu ödül programında Mondelēz International Türkiye’nin iki kategoride başarıya layık görülmesi bizim için büyük bir gurur kaynağı.

Çalışan bağlılığını ve pozitif kurumsal çıktıları güçlendirme odağımızla ‘En İyi Çalışan Bağlılığı’ kategorisinde Altın, fonksiyonlar arası iş birliği, takım dinamikleri ve kurum kültürünü geliştiren uygulamalarımızla ‘Kurumsal Takım Çalışması ve İş Birliği’ kategorisinde Gümüş ödül kazanmamız, çalışan odaklı yaklaşımımızın uluslararası ölçekte takdir edildiğini gösteriyor.”

Mondelēz International Türkiye hakkında

Mondelēz International, Türkiye’de First, Falım, Kent, Olips, Bonibon, Jelibon ve 7Days gibi pek çok güçlü markasıyla sakız, şeker, hediyelik & ikramlık ve kruvasan kategorilerinde pazar liderlerinden biridir.

Ayrıca Mondelēz International, Türkiye pazarında Milka, Toblerone ve Oreo gibi efsanevi küresel markalarıyla çikolata ve bisküvi kategorilerinde de güçlü bir varlığa sahiptir.

Gebze’de bulunan iki büyük üretim tesisiyle yaklaşık bin 600 kişiye istihdam sağlamaktadır. Üretim tesislerinde üretilen ürünler 50’nin üzerinde ülkeye ihraç edilmektedir.