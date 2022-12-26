Mondi, Adana Batı fabrikasında şalteri indiriyor

Mondi Oluklu Mukavva Sanayii, Adana Batı fabrikasında faaliyetlerin durdurulacağını açıkladı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, söz konusu kapatma kararının şirketin üretim ve satış planları üzerinde önemli bir etkisi olmayacağını belirtildi. Adana Batı fabrikasında gerçekleştirilen üretim miktarının Adana Doğu fabrikası dahil olmak üzere şirketin diğer üretim birimleri tarafından gerçekleştirileceği kaydedildi.

Açıklamada, fabrikada çalışan işçilere yönelik ifadeler de yer aldı. Şirket, kapatmadan etkilenen çalışanlar için çeşitli planlar üzerinde çalışıldığını bildirdi. İş akdine son verilecek çalışanlara ödenmesi planlanan kıdem ve ihbar tazminatı toplamının 16 milyon 741 bin TL olduğu belirtilirken, bu rakamın 2023 yılı kıdem tazminatı tavanı ve 2023 yılı ücret artışlarının belirlenmesinden sonra revize edileceği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Adana Batı fabrikasının mevcut üretim verimliliği ile sektörde faaliyet göstermekte olan diğer işletmeler ile başarılı bir şekilde rekabet edebilecek seviyede olmadığı, teknik donanımının ve halihazırdaki sipariş rakamları ve niteliği itibariyle ihtiyaç duyulan yatırımların yapılması için uygun olmadığı göz önünde bulundurulmuştur.

Birleşme sürecinin tamamlanması ile birlikte büyüyen organizasyonumuz birleşme dokümanlarında belirtilen entegrasyon ve buna bağlı oluşacak olan sinerjiler ile uyumlu birçok analiz ve değerlendirmeler yapmaktadır. Bu kapsamda Adana'da bulunan iki kutu fabrikamız detaylı bir şekilde analiz edildiğinde Şirket için daha karlı, verimli ve faydalı olacak bir yapıya geçiş kararı verilmiştir. Bu karar doğrultusunda Adana Batı fabrikasının kapatılması ve beraberinde alınacak planlanmış aksiyonlar ile:

Adana Doğu fabrikasının Adana Batı fabrikası müşterilerine de hizmet vermesiyle daha yüksek kapasite kullanım oranına ulaşılarak daha verimli bir üretim yapılanması sağlanabileceği, kapatılacak olan Adana Batı fabrikasındaki bazı makine ve ekipmanların daha yeni teknoloji ile faaliyet göstermekte olan Adana Doğu fabrikasına transfer edilmesiyle ürünlerimizde kalite artışı sağlanabileceği, tek çatı altında toplanacak üretim tesisinde yapılacak iyileştirmeler ile çalışma arkadaşlarımıza daha iyi bir çalışma ortamı sağlanabileceği öngörülmüştür."