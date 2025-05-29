MoneyPay Finansal Teknoloji, en büyük B2B fintek olmayı hedefledi

Türkiye’nin en büyük B2B fintek platformu olma hedefine doğru hızla ilerleyen MoneyPay Finansal Teknoloji’nin Genel Müdürü Bulut Arukel, hizmetleri yalnızca bugünün değil, yarının finansal ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde kurguladıklarının altını çiziyor. Arukel, “MoneyPay Finansal Teknoloji, tahsilatları otomatize edip, nakit yönetimi ürünlerini tek bir platformdan yönetme fırsatı sunan, tedarikten tahsilata kadar işletmelerin tüm finansal operasyonlarını dijitalleştiren bir yapı. Uçtan uca sunduğumuz finansal çözüm setiyle özellikle bayi ve tedarikçi yönetimi gibi karmaşık süreçlerde sadeleştirilmiş ürün yapısıyla hızla benimsendi. Yapay zekâ destekli skorlamalar, işlem bazlı öneri sistemleri ve dinamik finans yönetim araçlarıyla da sürekli öğrenen ve gelişen bir yapıya sahip” diyor.

Arukel’in verdiği bilgiye göre MoneyPay Finansal Teknoloji aynı zamanda, regülasyonlara tam uyum sağlayan, güvenli veri işleme altyapılarıyla desteklenmiş sistemler kurarak, finansal süreçlerde hız kadar güveni de önceliklendiriyor. MoneyPay Finansal Teknoloji’nin bu anlamda yalnızca bir yazılım geliştirici değil; kurumların tüm finansal süreçlerini dönüştürebilecek stratejik bir iş ortağı olarak konumlandığını belirten Arukel “Bizi en çok şaşırtan şey, ilk versiyonlarını sahaya sunduğumuz ürünlere gelen yoğun talepti” diyor. Bulut Arukel’e göre, bu talebin nedeni ise finansal süreçlerde gereksiz adımları ortadan kaldırma ve verimliliği artırma becerilerinin yüksekliği.

Planlar arasında akıllı tahsilat platformları da var

KOBİ’lerden büyük kurumsal yapılara kadar geniş bir müşteri segmentine hitap eden MoneyPay Finansal Teknoloji’nin yazılım mimarisi, mikro servis yapısıyla ölçeklenebilir ve modüler olarak tasarlandı. Böylece ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) entegrasyonu gerektiren büyük firmalara da doğrudan bulut tabanlı hizmet arayan küçük işletmelere de uygun altyapı sunuluyor.

MoneyPay Finansal Teknoloji’nin kısa vadeli planları arasında ise akıllı tahsilat platformları, yeni pazarlara açılım ve stratejik iş birlikleri yer alıyor.