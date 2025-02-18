MoneyPay’den yapay zeka destekli ödeme çözümü: MoneyPay Sanal POS ve MoneyPay Link!

Migros'un dijital ödeme ve finans çözümleri platformu MoneyPay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş., işletmelere yenilikçi ve güvenli ödeme çözümleri sunan 'MoneyPay Sanal POS' ve 'MoneyPay Link ile Öde' hizmetlerini hayata geçirdi. Bu çözümler, işletmelerin dijitalleşen dünyada rekabet gücünü artırarak iş süreçlerini verimli hale getirmeyi hedefliyor.

MoneyPay Sanal POS, işletmelerin tüm bankalarla ayrı ayrı anlaşmalar yapma ve entegrasyon süreçlerini tek bir platformla çözerek, yurtiçi ve yurtdışı kartlarla peşin veya taksitli ödeme almayı mümkün kılıyor. Bu sayede finansal mutabakatlar kolayca yönetilebiliyor. MoneyPay Link ise fiziksel POS cihazına gerek kalmadan, hızlı ödeme bağlantıları göndererek peşin veya taksitli ödeme almayı sağlıyor. Bu hizmet, dijital satış yapan işletmelerin nakit akışını hızlandırıyor ve operasyonel süreçleri basitleştiriyor.

Her iki hizmet de yapay zeka tabanlı dinamik yönlendirme sistemleri ile ödeme sırasında oluşabilecek sorunları en aza indiriyor, satış kayıplarını engelliyor ve satış dönüşüm oranlarını artırıyor. Ayrıca, sabit ücret ödemesi olmadan ertesi gün tahsilat imkanı sunarak finansal süreçleri hızlı ve sorunsuz hale getiriyor. MoneyPay Sanal POS ve MoneyPay Link, 7/24 sahtecilik önleme, güvenli kart saklama ve ertesi gün ödeme garantisi gibi özelliklerle işletmelerin dijitalleşmesini destekliyor, müşteri memnuniyetini artırıyor ve satışları yükseltiyor.

“MoneyPay’de yalnızca son kullanıcılara değil, işletmelere de değer yaratıyoruz”

MoneyPay ile 2024 yılında önemli adımlar attıklarını vurgulayan Migros Grubu Mali İşler İcra Kurulu Üyesi Ferit Cem Doğan, “Türkiye'nin ilk ve en büyük sadakat programı Money, MoneyPay'in finansal dünyasıyla entegre oldu ve dijital alışveriş deneyimi sundu. Ayrıca, Colendi Menkul Değerler ile güç birliği yaparak Borsa İstanbul'da kullanıcılarımıza hızlı, kolay ve güvenli yatırım imkanı sağladık. Şimdi de, MoneyPay Sanal POS ve MoneyPay Link çözümleriyleişletmelerin iş süreçlerini daha verimli yönetebilmelerine imkan sağlıyoruz” dedi.

“İşletmelerin dijital rekabet güçlerini artırıyoruz”

MoneyPay’in kurumsal ürünleriyle şirketlere kolaylık sağladığını vurgulayan MoneyPay Genel Müdürü Mehmet Müstehlik, “MoneyPay Sanal POS ve MoneyPay Link çözümlerimizleişletmelerin güvenli ödeme almasını ve nakit akışlarını yönetmesini mümkün kıldık. Yapay zeka destekli dinamik yönlendirme teknolojimiz, ödeme işlemlerindeki başarısızlıkları en aza indirerek satış dönüşüm oranlarını artırmayı amaçlıyor. Güçlü teknoloji ekibimizle işletmelere daha yenilikçi ödeme çözümleri sunuyor, dijital rekabet güçlerini artırıyoruz” dedi.