Moneytolia, Aktif Ventures iş birliği yaptı

Moneytolia’nın mevcut fatura ödeme hizmeti, Aktif Ventures ile gerçekleştirilen iş birliği sayesinde daha da çeşitlendirilerek farklı kurumların fatura ödeme seçeneklerini kapsamına aldı.

"Aktif Ventures ile yaptığımız iş birliğimiz oldukça kıymetli"

İş birliğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Moneytolia COO’su Hakan Gönül, şunları belirtti: “Moneytolia olarak öncelikli hedefimiz, kullanıcılara sürekli yenilik ve kolaylık sunmak. Aktif Ventures ile yaptığımız bu iş birliği, kullanıcıların hayatını kolaylaştıran çözümler üretme misyonumuzun bir parçası oldu. Artık kullanıcılarımız, Moneytolia uygulamaları üzerinden elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon gibi farklı kategorilerdeki tüm fatura ödemelerini hızlı, kolay ve ücretsiz bir şekilde yapabilecek, giderler takiplerini de zahmetsiz bir şekilde yapabilecek.”

"Ekosistemdeki paydaşların teknolojilere entegre olmasını sağlıyoruz"

Aktif Ventures Girişim Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Taner Kayman, iş birliği hakkında şunları belirtti; “Moneytolia ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, finansal teknolojiler ekosistemini daha da ileriye taşımak için önemli bir adım oldu. Bu tür iş birlikleri, yenilikçi çözümler üreterek bireylerin finansal yaşamlarını kolaylaştırma misyonumuzu güçlendiriyor. Aktif Bank ekosisteminde yer alan N Kolay Ödeme Kuruluşu’nun Fatura Ödeme API’lerini, Türkiye’nin en güçlü API Platformu Apilion üzerinden sağlayarak Moneytolia’nın hizmetlerini genişletme ve kullanıcı odaklı çözümler sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sunduğumuz hizmetlerle, ekosistemin tüm paydaşlarıyla birlikte büyümeye ve daha fazlasını başarmak için çalışmaya devam edeceğiz.”