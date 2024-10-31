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Moneytolia, ilk fiziki kartı “Moneytolia Kart”ı tanıttı

Finansal teknoloji şirketi Moneytolia, Visa etiketi taşıyan ilk fiziki kartını kullanıma açtı.

Haber Merkezi
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Moneytolia, ilk fiziki kartı “Moneytolia Kart”ı tanıttı
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Moneytolia Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Bulduk, Moneytolia Kart ile ilgili değerlendirmelerde bulundu ve şunları paylaştı: Moneytolia Kart, Moneytolia’nın dijital kartı olan Moneytolia Sanal Kart’ın fiziki hali. Fiziki bir kart çıkarmadaki temel amacımız, kullanıcı deneyimini çok yönlü hâle getirmek ve beklentilerini karşılamak. Kullanıcı davranışlarına yönelik araştırmalarımız bize gösteriyor ki, pek çok kullanıcı para yatırma-çekme ve alışveriş işlemlerinde fiziki kartı önemsiyor. Biz de kullanıcılarımıza borçlanmadan harcama yapabilecekleri, Moneyback kampanyalarından faydalanabilecekleri, bütçelerini kolaylıkla takip edebilecekleri ilk fiziki kartımız Moneytolia Kart ürünümüzü hizmete sunduk. Moneytolia Kart, sıradan bir ön ödemeli kart olmayacak, her geçen gün yeni özellikler eklenerek kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştıracak.”

Moneytolia Kart’lı İlk Harcamada Anında Kazanç

Moneytolia kullanıcıları, ₺ 99 karşılığında Moneytolia Kart’a kolayca sahip olabilecek. Kart, kullanıcıların belirttiği adrese ücretsiz teslim edilecek. Kullanıcılar, Moneytolia Kart ile yaptıkları ilk ₺ 250 harcamadan sonra anında ₺50 nakit kazanacak. Bu fırsat, Moneytolia Kart’ı kullanmanın yanı sıra, kazanç sağlama ve bütçe yönetimini daha da kolaylaştıracak.

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