Moneytolia, kurumsal hesap ürünleriyle işletmelere uçtan uca finans yönetimi sunuyor

Türkiye’nin yenilikçi finans teknolojileri şirketi Moneytolia, mikro işletmelerden bireysel satıcılara, KOBİ’lerden orta ve büyük ölçekli şirketlere kadar tüm işletmelere yönelik geliştirdiği Kurumsal Hesap ve entegre finansal çözümlerini duyurdu. Yeni yapı, işletmelerin ödeme alma, tahsilat ve kurumsal kartlarla gider yönetimi süreçlerini tek platformda bir araya getiriyor.

Tüm finansal süreçler tek platformda

Moneytolia Kurumsal Hesap ile işletmeler hem online hem fiziki ortamlarda güvenli şekilde ödeme alabiliyor, tahsilatlarını ertesi gün hesaplarına aktarabiliyor ve finansal operasyonlarını tek panel üzerinden yönetebiliyor.

Sanal POS ve Yazarkasa POS çözümleri sayesinde farklı satış kanallarındaki tahsilatlar merkezi bir yapıdan takip edilebiliyor. Hızlı kurulum, kolay kullanım ve rekabetçi oranlar, işletmelerin operasyonel yükünü azaltırken nakit akışını daha öngörülebilir hale getiriyor.

Her ölçekte işletmeye entegre ödeme altyapısı

Moneytolia, e-ticaret firmalarından fiziki mağazalara, hizmet sektörü işletmelerinden bireysel girişimcilere kadar geniş bir kullanıcı kitlesine uçtan uca ödeme alma altyapısı sunuyor. İşletmeler, tüm satış kanallarındaki tahsilatlarını tek merkezden izleyerek finansal süreçlerini daha kontrollü şekilde yönetebiliyor.

Kurumsal kartlarla gider yönetiminde şeffaflık

TROY logolu fiziki ve sanal kurumsal kartlar sayesinde şirketler, çalışan ve departman bazlı harcama limitleri belirleyebiliyor ve giderlerini kart bazlı olarak takip edebiliyor. Bu yapı, şirketlere hem finansal disiplin hem de operasyonel şeffaflık sağlıyor.

Moneytolia CEO’su Hakan Gönül, Kurumsal Hesap ile ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Kurumsal Hesap ile işletmelerin ödeme alma, tahsilat ve gider yönetimi süreçlerini tek bir çatı altında topluyoruz. Amacımız, şirketler için yalnızca bir ödeme altyapısı sunmak değil; uzun vadeli ve güvenilir bir finansal partner olmaktır. Teknoloji odaklı yaklaşımımızla işletmelerin operasyonel yükünü azaltmayı ve finansal süreçlerini sadeleştirmeyi hedefliyoruz.”

Moneytolia, Kurumsal Hesap kapsamında geliştirdiği yeni ürün ve hizmetlerle, işletmelere sunduğu finansal çözümleri sürekli olarak güçlendirmeyi, yenilerini eklemeyi ve uzun vadeli değer yaratmayı hedefliyor.