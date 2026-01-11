Moody's, Alternatifbank'ın notlarını teyit etti

Moody's, ayrıca bankanın uzun vadeli Karşı Taraf Risk Notlarını (CRR) ve Karşı Taraf Risk (CR) Değerlendirmesini sırasıyla Ba2 ve Ba2(cr) olarak, kısa vadeli CRR ve CR Değerlendirmesini ise sırasıyla NP ve NP(cr) olarak teyit etti.

Bankanın Temel Kredi Değerlendirmesi (BCA) b3 ve Düzeltilmiş BCA'sı ba3 olarak tekrarlandı.

Uzun vadeli ve kısa vadeli Ulusal Ölçek banka mevduat notları ile Ulusal Ölçek uzun vadeli ve kısa vadeli CRR'leri de sırasıyla Aa1.tr/TR-1 ve Aaa.tr/TR-1 sürdü. Bankanın uzun vadeli banka mevduat notlarına ilişkin görünüm stabil olarak korundu.

Açıklamaya göre, Alternatifbank'ın b3 seviyesindeki BCA notunun teyidi, bankanın ılımlı aktif kalitesi ve likidite tamponlarını yansıtıyor.