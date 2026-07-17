Moody’s, Garanti BBVA'nın not kararını açıkladı

Moody’s Ratings tarafından yapılan değerlendirmede, Garanti BBVA’nın uzun ve kısa vadeli yerli para ile yabancı para cinsinden mevduat notlarının “Ba2/NP” olarak teyit edildiği bildirildi.

Kuruluş ayrıca bankanın Temel Kredi Değerlendirmesi’ni (BCA) “ba3”, Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirmesi’ni (Düzeltilmiş BCA) “ba2” ve ulusal ölçekteki mevduat notlarını ise en yüksek seviye olan “Aaa.tr/TR-1” olarak korudu.

Güçlü finansal yapı ve risk yönetimi öne çıktı

Moody’s açıklamasında, Garanti BBVA’nın “ba3” seviyesindeki Temel Kredi Değerlendirmesi’nin bankanın güçlü kârlılık performansı, sağlam risk yönetimi, güçlü sermaye yapısı ile fonlama ve likidite profilini yansıttığı belirtildi.

Bankanın geniş yurt içi ağı, çeşitlendirilmiş iş modeli ve ihtiyatlı kredi tahsis standartlarının finansal gücü destekleyen önemli unsurlar arasında yer aldığı ifade edildi.

Yüksek faiz oranları ve yüksek enflasyonun borçluların geri ödeme kapasitesi üzerinde baskı oluşturmaya devam etmesinin beklendiği belirtilirken, Garanti BBVA’nın muhafazakâr risk yönetimi anlayışı, çeşitlendirilmiş kurumsal kredi portföyü ve yüksek karşılık tamponlarının olası aktif kalitesi bozulmalarını dengeleyeceği kaydedildi.

Bankanın Mart 2026 itibarıyla sorunlu kredi oranının yüzde 3,2 seviyesinde bulunduğu aktarıldı.

Kârlılık performansı ve sermaye yapısı dikkat çekti

Moody’s değerlendirmesinde Garanti BBVA’nın kârlılık performansına ilişkin göstergelere de yer verildi.

Bankanın 2026 yılının ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış maddi özkaynak kârlılığının yüzde 2,8 seviyesinde gerçekleştiği belirtildi. Enflasyondaki gerileme ve fonlama maliyetlerinin yüksek seyri nedeniyle kârlılık oranlarında normalleşme beklense de bankanın güçlü franchise yapısı, lider ödeme sistemleri ve istikrarlı komisyon gelirleri sayesinde ortalamanın üzerinde marj üretmeye devam edeceği öngörüldü.

Mart 2026 itibarıyla maddi ortaklık payının risk ağırlıklı varlıklara oranının yüzde 11,6 seviyesinde gerçekleştiği ve döviz kuru hareketlerine yönelik hassasiyete rağmen bankanın rakiplerine kıyasla güçlü sermaye pozisyonunu koruduğu ifade edildi.

Fonlama yapısı not değerlendirmesinde etkili oldu

Garanti BBVA’nın müşteri mevduatlarıyla desteklenen fonlama yapısının da kredi notu değerlendirmesinde önemli rol oynadığı belirtildi.

Bankanın istikrarsız kaynaklara olan bağımlılığının rakiplerine kıyasla sınırlı kaldığı ve bu oranın yüzde 19,5 seviyesinde bulunduğu aktarıldı. Çekirdek bankacılık likiditesinin ise yüzde 22,8 seviyesinde güçlü görünümünü koruduğu kaydedildi.

BBVA desteği düzeltilmiş kredi notunu destekledi

Garanti BBVA’nın Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirmesi’nin (Düzeltilmiş BCA) “ba2” seviyesinde belirlenmesinde, bankanın çoğunluk hissedarı olan İspanyol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) tarafından sağlanabilecek desteğin etkili olduğu belirtildi.

BBVA’nın Garanti BBVA’da yüzde 85,97 oranında hisseye sahip olduğu ve tam yönetim kontrolünü elinde bulundurduğu ifade edildi.

Bununla birlikte Moody’s, Türkiye Hükümeti’nin (Ba3, istikrarlı) bankaya destek sağlama ihtimalinin yüksek değerlendirildiğini ancak Garanti BBVA’nın Düzeltilmiş BCA notunun ülke tavan notunun üzerinde bulunması nedeniyle hükümet desteğine bağlı ek bir not artışı uygulanmadığını açıkladı.

İstikrarlı görünüm korunmaya devam etti

Moody’s, Garanti BBVA’nın mevduat notlarındaki istikrarlı görünümün, yavaş ilerleyen dezenflasyon sürecinde aktif kalitesi ve kârlılık üzerinde oluşabilecek olası baskıların, bankanın güçlü likidite yapısı ve ortalamanın üzerindeki sermaye tamponlarıyla dengeleneceği beklentisini yansıttığını belirtti.

Kuruluş, görünümün aynı zamanda Garanti BBVA’nın ana ortağı BBVA’nın ve Türkiye Hükümeti’nin istikrarlı not görünümleriyle uyumlu olduğunu ifade etti.