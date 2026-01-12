Moody's, Şişecam'ın notunu teyit etti.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şu şekilde oldu:

Uluslararası Kredi Derecelendirme kuruluşu Moody's, 12.01.2026 tarihinde Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (‘Şişecam') için yapılan değerlendirme sonucunda Şişecam'ın kredi notunu "B2" olarak teyit etmiş ve görünümü "negatif" olarak korumuştur.

Aynı değerlendirme ile, Şirketimizin %100 sahibi olduğu Şişecam UK Plc tarafından yapılması planlanan Eurobond ihracı, Moody's tarafından "B2" olarak derecelendirilmiştir.