Moody's, Stellantis'in notlarını düşürdü

Moody's Ratings, Stellantis N.V.’nin uzun vadeli kredi notunu, kıdemli teminatsız borçlanma aracı notlarını ve teminatlı kıdemli teminatsız borçlanma aracı notlarını Baa2’den Baa3’e düşürdü.

Kuruluş ayrıca şirketin diğer kısa vadeli notunu da (P)P-2’den (P)P-3’e indirdi. Tüm notlar için görünüm ise negatiften stabile çevrildi.

Moody’s, Stellantis’in notunun Baa3’e düşürülmesine gerekçe olarak, şirketin yayımladığı 2025 finansal sonuçlarını gösterdi.

Açıklamada, söz konusu verilerin 2025 yılı ve sonrasına ilişkin kârlılık ve nakit akışı beklentilerinde belirgin bir aşağı yönlü revizyona işaret ettiği, bunun da Moody’s’in önceki beklentileriyle uyumlu olmadığı ifade edildi.