Moody’s, Türk Hava Yolları’nın Notunu Değiştirmedi
Moody's, THY'nin notunu Ba2 seviyesinde korudu.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türk Hava Yolları’nın (THY) notunu Ba2 seviyesinde korudu.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu şekilde:
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Ortaklığımızın uluslararası pazardaki güçlü konumu, çeşitlendirilmiş yolcu gelir yapısı ve güçlü kargo operasyonlarının yanı sıra, zorlu operasyonel koşulları etkin şekilde yönetme konusundaki başarılı geçmiş performansını dikkate alarak Ortaklığımızın kurumsal kredi notunu Ba2 (Durağan) seviyesinde korudu.
Moody's ayrıca, Ortaklığımızın 2015 yılında ihraç etmiş olduğu USD cinsi Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikalarına ait kredi notunu Ba2 seviyesinde korurken, JPY cinsi A tipi Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikalarına ait kredi notunu da Ba1 seviyesinde korudu.