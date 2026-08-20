Moody’s’ten dev enerji şirketine not dopingi: Mali yapı güçleniyor

Küresel kredi derecelendirme arenasının en önemli aktörlerinden biri olan Moody’s, enerji sektörünün dev oyuncularından Centerpoint Energy Resources için kritik bir karar aldı. Yapılan son değerlendirmelerin ardından şirketin uzun vadeli kredi notu yükseltilerek 'A2' seviyesine çekildi. Bu hamle, finansal piyasalarda şirketin borç geri ödeme kabiliyetinin ve mali disiplininin çok daha sağlam bir zemine oturduğunu tescilliyor. Not artışı, şirketin küresel finans çevrelerindeki itibarını tahkim ederken, geleceğe yönelik risk primlerini de aşağı çekiyor.

Doğalgaz dağıtım biriminin satışı meyvesini veriyor

Bu not artışının arkasında, şirketin çatı kuruluşu Centerpoint Energy ile birlikte yürüttüğü agresif ve kararlı bilanço temizliği operasyonu yatıyor. Özellikle Ohio eyaletindeki yerel doğalgaz dağıtım şebekesinin 2,4 milyon dolarlık nakit bedelle elden çıkarılmasına yönelik planlamalar, masadaki nakit akışı görünümünü tamamen değiştirdi. Bu stratejik varlık satışından elde edilecek devasa kaynağın borç yükünü hafifletmek için kullanılacak olması, Moody’s’ten tam not aldı. Bu durum, çatı şirketin finansal görünümünün de 'negatiften durağana' revize edilmesini sağlıyor. Kısacası, yüksek faiz ortamında borç eritme odaklı bu yönetim vizyonu, şirkete çok daha ucuz maliyetlerle fonlanma kapılarını aralıyor.

Kredi notunun yatırım yapılabilir güvenli alana yükselmesi, emtia piyasası ve enerji sektörü paydaşları için çok net mesajlar barındırıyor. Mali yapısı tescillenen bir şirket, tahvil piyasasında çok daha düşük faiz oranlarıyla borçlanabiliyor ve bu durum operasyonel karlılığı doğrudan destekliyor. Büyük kurumsal yatırımcılar ve fon yöneticileri için Centerpoint hisseleri ve tahvilleri artık çok daha güvenli bir liman niteliği taşıyor. Şirketin risk profilindeki bu düşüş, enerji dönüşümü ve altyapı yatırımlarının yoğunlaştığı bir dönemde rakiplerine karşı çok ciddi bir finansal hareket alanı ve rekabet avantajı sunuyor.