Mopaş halka arzında hangi tarihlerde talep toplanacak?

Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ halka arzında 21-22-23 Ocak tarihlerinde talep toplanacak.

Mopaş Marketcilik'in 230 milyon TL olan sermayesinin 273 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 43 milyon TL pay ile mevcut ortakları Fatma NarmanN Ülkü’nün sahip olduğu 2 milyon 903 bin 258 TL nominal değerli B grubu paylar, Abdülmecit Demirer’in sahip olduğu 2 milyon 374 bin 481 TL nominal değerli B grubu paylar, Selahattin Şen’in sahip olduğu 1 milyon 676 bin 610 TL nominal değerli B grubu paylar, Haci Ferşat Narman’ın sahip olduğu 1 milyon 450 bin 196 TL nominal değerli B grubu paylar, Zekeriya Narman'ın sahip olduğu 1 milyon 421 bin 536 TL nominal değerli B grubu paylar, Haci Mustafa Narman’ın sahip olduğu 1 milyon 308 bin 329 TL nominal değerli B grubu paylar, Haci Dursun Narman’ın sahip olduğu 1 milyon 308 bin 329 TL nominal değerli B grubu paylar, Nedim Kurt’un sahip olduğu 924 bin 285 TL nominal değerli B grubu paylar, Eyüp Narman’ın sahip olduğu 366 bin 848 TL nominal değerli B grubu paylar, Mahmut Celal Seyrek’in sahip olduğu 217 bin 816 TL nominal değerli B grubu paylar, Solmaz Şen’in sahip olduğu 94 bin 578 TL nominal değerli B grubu paylar, Murat Selçuk Şen’in sahip olduğu 94 bin 578 TL nominal değerli B grubu paylar, Serpil Tuba Şen’in sahip olduğu 94 bin 578 TL nominal değerli B grubu paylar ve Mehmet Serkan Şen’in sahip olduğu 94 bin 578 TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 57 milyon 330 bin TL pay halka arza konu edilecek.

1 TL nominal değerli paylar 35,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Halka arz işlemi; İnfo Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından “Sabit Fiyatla Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemi ile gerçekleştirilecek.

Halka arzda pay başına satış fiyatı 35 TL olarak belirlenirken, şirket paylarının Borsa İstanbul (BİST) Yıldız Pazar’da “MOPAS” koduyla işlem görmesi planlanıyor.

Halka açıklık oranının yüzde 21 olarak gerçekleşmesi öngörülürken, halka arz büyüklüğünün ise yaklaşık 2 milyar 6 milyon 550 bin TL olması hedefleniyor.