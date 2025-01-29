Mopaş payları yükselişle açıldı
Mopaş Marketcilik’in halka arz edilen payları, ilk işlem gününde yükselişle açılış yaptı.
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Mopaş Marketcilik Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 21-22-23 Ocak tarihlerinde halka arz edilen payları, ilk işlem gününde artışla açıldı.
Şirket payları Ana Pazar'da "MOPAS" koduyla işlem görmeye başladı.
Şirket'in 35,00 TL'den halka arz edilen payları, açılışta yüzde 5,14 artışla 36,80 TL seviyesine çıkarken, sonrasında yüzde 10 ile tavan olarak 38,50 seviyesinden işlem gördü.
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