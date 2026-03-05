Morgan Stanley 2 bin 500 çalışanını işten çıkardı

İşten çıkarmaların yatırım bankacılığı ve alım satım, servet yönetimi ile yatırım yönetimi bölümlerinde gerçekleştirildiği bildirildi. ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, söz konusu kesintilerin finansal danışmanları kapsamadığını vurguladı.

Morgan Stanley yönetimi, yapılan düzenlemelerin stratejik gereklilikler ve bireysel performans değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştiğini ifade etti. Banka ayrıca bazı alanlarda küçülmeye gidilirken diğer bölümlerde yeni işe alımların yapılmasının planlandığını belirtti.

Güçlü finansal sonuçlara rağmen karar geldi

İşten çıkarma kararı, bankanın güçlü finansal performansına rağmen geldi. Morgan Stanley, 2025 yılında rekor seviyede yıllık gelir açıklamış ve dikkat çekici bir büyüme kaydetmişti.

Banka, Ocak ayında açıkladığı 2025 dördüncü çeyrek finansal sonuçlarında da Wall Street beklentilerini geride bıraktı. Aynı dönemde yatırım bankacılığı gelirleri yüzde 47 artarken, borç yüklenim ücretleri ise neredeyse iki katına çıktı.

2026 için iyimser beklenti sürüyor

Banka yöneticileri, güçlü birleşme ve devralma (M&A) ile halka arz (IPO) boru hattına işaret ederek 2026 yılı için de iyimser bir görünüm ortaya koydu. Ancak küresel finans sektöründe maliyet yönetimi ve verimlilik odaklı yeniden yapılanma süreci, güçlü kârlılık dönemlerinde bile iş gücü düzenlemelerini beraberinde getiriyor.