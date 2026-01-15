Morgan Stanley, tahminlerin üzerinde performans gösterdi

Morgan Stanley, 2025 yılının dördüncü çeyreğinde güçlü yatırım bankacılığı performansının etkisiyle kâr artışı kaydetti. Banka, üç aylık dönemde 4,40 milyar dolar net kâr açıkladı. Hisse başına kâr 2,68 dolar oldu. Bir önceki yılın aynı döneminde kâr 3,71 milyar dolar, hisse başına kâr ise 2,22 dolar seviyesindeydi.

Analistler dördüncü çeyrekte hisse başına 2,44 dolar kâr bekliyorlardı.

Dördüncü çeyrek toplam geliri 17,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Beklenti 17,77 milyar dolar seviyesindeydi. Kurumsal menkul kıymetler biriminin gelirleri 7,93 milyar dolara ulaşırken, bu kalem içinde hisse senedi işlemleri gelirleri 3,67 milyar dolar, sabit getirili ürünler gelirleri ise 1,76 milyar dolar oldu. Yatırım bankacılığı gelirleri 2,41 milyar dolara yükselerek geçen yılki 1,64 milyar dolarlık seviyeyi aştı.

Varlık yönetimi net gelirleri 5,03 milyar dolar olurken, yatırım yönetimi gelirleri 1,72 milyar dolar olarak kaydedildi. Çeyrek boyunca personel giderleri 7,06 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Banka yönetimi, küresel birleşme ve satın alma hacminin 2025’te 5,1 trilyon doları aşmasının, yatırım bankacılığı gelirlerini desteklediğini belirtti. Morgan Stanley hisseleri, sonuçların ardından ABD ön piyasasında yüzde 1,6 yükseldi.