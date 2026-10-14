Morgan Stanley'den güçlü üçüncü çeyrek performansı

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ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde net kârını 4,9 milyar dolara yükseltirken, hisse başına 3,03 dolar kar açıklayarak piyasa beklentilerini aştı. Bankanın hisse senedi işlemlerinden elde ettiği gelir yüzde 41 artışla 5,8 milyar dolara ulaşırken, varlık yönetimi birimi rekor gelir kaydetti.

Morgan Stanley'nin 30 Eylül'de sona eren üçüncü çeyrekte toplam net gelirleri, geçen yılın aynı dönemindeki 18,22 milyar dolardan 20,34 milyar dolara yükseldi. Piyasa beklentisi 19,89 milyar dolar seviyesindeydi.

Bankanın net karı geçen yılki 4,61 milyar dolardan 4,91 milyar dolara, hisse başına kârı ise 2,80 dolardan 3,03 dolara çıktı. Analistlerin hisse başına kâr beklentisi 2,91 dolar düzeyindeydi.

Vergi öncesi kâr 6,03 milyar dolardan 6,48 milyar dolara yükselirken, maddi özkaynak kârlılığı (ROTCE) yüzde 22,6 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde bu oran yüzde 23,5 seviyesindeydi.

Hisse senedi işlemlerinde güçlü gelir artışı

Morgan Stanley'nin kurumsal menkul kıymetler biriminin gelirleri, geçen yılın aynı dönemindeki 8,52 milyar dolardan 10,03 milyar dolara yükseldi.

Hisse senedi işlemlerinden elde edilen gelir yüzde 41 artarak 4,12 milyar dolardan 5,80 milyar dolara çıktı. Piyasa beklentisi yaklaşık 4,9 milyar dolardı.

Banka, hisse senedi işlemlerindeki güçlü performansın müşteri faaliyetlerindeki artış ve özellikle Asya piyasalarındaki güçlü sonuçlardan kaynaklandığını bildirdi.

Sabit getirili menkul kıymetler işlemlerinden elde edilen gelir ise yüzde 7 düşüşle 2,01 milyar dolara geriledi. Bu kalemde piyasa beklentisi 2,27 milyar dolar seviyesindeydi.

Banka, düşüşün başlıca nedenleri arasında menkul kıymetleştirilmiş ürünlerdeki zayıf performansı ve emtia işlemlerindeki yapılandırılmış ürün faaliyetlerinin azalmasını gösterdi.

CEO Pick'ten büyüme ve karlılık değerlendirmesi

Morgan Stanley Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Ted Pick, bankanın üçüncü çeyrekte 20,3 milyar dolar gelir, 3,03 dolar hisse başına kar ve yüzde 22,6 maddi özkaynak karlılığı elde ettiğini belirtti.

Pick, kurumsal menkul kıymetler faaliyetlerinin özellikle hisse senedi işlemlerindeki küresel güçten yararlandığını, varlık yönetiminin ise rekor gelir ve güçlü müşteri varlığı girişleri kaydettiğini ifade etti.

Bankanın büyümeye yönelik yatırımlarını sürdürürken hissedarlarına güçlü getiri sağlamaya devam ettiğini söyledi.

Yatırım bankacılığı gelirleri 2,16 milyar dolara çıktı

Morgan Stanley'nin yatırım bankacılığı gelirleri üçüncü çeyrekte geçen yılki 2,11 milyar dolardan 2,16 milyar dolara yükselerek yüzde 2 artış kaydetti.

Danışmanlık gelirleri, Amerika kıtasında tamamlanan birleşme ve satın alma işlemlerindeki artışın etkisiyle 684 milyon dolardan 887 milyon dolara çıktı.

Hisse senedi ihracına aracılık gelirleri 652 milyon dolardan 525 milyon dolara gerilerken, sabit getirili menkul kıymet ihracına aracılık gelirleri 772 milyon dolardan 747 milyon dolara düştü.

Varlık yönetiminde rekor gelir ve 232,4 milyar dolarlık giriş

Morgan Stanley'nin varlık yönetimi birimi üçüncü çeyrekte 9,07 milyar dolarla rekor gelir elde etti. Geçen yılın aynı döneminde 8,23 milyar dolar olan gelirler yüzde 10 arttı.

Bununla birlikte birimin geliri, 9,11 milyar dolarlık piyasa beklentisinin hafif altında kaldı.

Varlık yönetimi biriminin vergi öncesi kârı 2,8 milyar dolarla rekor seviyeye ulaşırken, vergi öncesi kar marjı yüzde 30,4 olarak gerçekleşti.

Birime üçüncü çeyrekte 232,4 milyar dolarlık net yeni müşteri varlığı girişi kaydedildi. Geçen yılın aynı dönemindeki giriş 81 milyar dolar düzeyindeydi. Yeni varlık girişlerinin yarısından biraz fazlası halka arzlarla bağlantılı işlemlerden kaynaklandı.

Ücret bazlı varlık yönetimi ürünlerine net girişler 41,9 milyar dolardan 80,5 milyar dolara yükseldi.

Banka, varlık yönetimi ve yatırım yönetimi faaliyetlerindeki toplam müşteri varlıklarının 10,5 trilyon dolara ulaştığını açıkladı.

Varlık yönetimi ücret gelirleri 5,54 milyar dolara yükseldi

Varlık yönetimi biriminde varlık yönetimi ücret gelirleri 4,79 milyar dolardan 5,54 milyar dolara yükseldi.

Net faiz geliri 1,99 milyar dolardan 2,23 milyar dolara çıkarken, işlem gelirleri 1,31 milyar dolardan 1,17 milyar dolara geriledi.

Ücret bazlı müşteri varlıkları 2,65 trilyon dolardan 3,16 trilyon dolara, kredi bakiyesi ise 173,9 milyar dolardan 201,1 milyar dolara yükseldi.

Yatırım yönetimi gelirlerinde yüzde 12 düşüş

Morgan Stanley'nin yatırım yönetimi biriminin gelirleri üçüncü çeyrekte yüzde 12 azalarak 1,65 milyar dolardan 1,46 milyar dolara düştü.

Birimin vergi öncesi karı 364 milyon dolardan 259 milyon dolara geriledi.

Varlık yönetimi ve ilgili ücret gelirleri 1,53 milyar dolardan 1,57 milyar dolara yükselirken, performansa dayalı gelirler ve diğer gelirler geçen yılki 117 milyon dolardan eksi 106 milyon dolara döndü.

Banka, düşüşün temel nedeninin özel fonlarından birindeki bazı yatırımlarla bağlantılı tahakkuk etmiş performans ücretlerinin ters kaydedilmesi olduğunu bildirdi.

Yatırım yönetimi biriminde yönetilen varlıkların büyüklüğü geçen yılki 1,81 trilyon dolardan 2,05 trilyon dolara yükseldi. Uzun vadeli net fon girişleri ise 15,8 milyar dolar oldu.