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Morgan Stanley'nin kârı üçüncü çeyrekte yükseldi

ABD’de bankaların bilançoları açıklanmaya devam ediyor. Morgan Stanley'nin kârı toparlanmanın etkisiyle üçüncü çeyrekte yükseldi.

Haber Merkezi
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Morgan Stanley'nin kârı üçüncü çeyrekte yükseldi
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Morgan Stanley, 30 Eylül'de sona eren üç aylık dönem için 3,19 milyar dolar ya da hisse başına 1,88 dolar kâr bildirdi. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 4,41 milyar dolar ya da hisse başına 1,38 dolar ile karşılaştırılıyor.

Kurumsal borç ihracı, ilk halka arzlar ve şirket birleşmelerindeki canlanma bu yıl yatırım bankalarının kârlarını artırdı.

Piyasalar rekor seviyelere yakın seyrederken ve ABD Merkez Bankası politika gevşetme döngüsüne başlarken, bankacılar birleşme ve satın alma faaliyetlerinin iki yıllık kuraklığın ardından toparlanmaya devam edeceğine dair iyimserliklerini dile getirdiler.

Morgan Stanley'nin yatırım bankacılığı gelirleri üçüncü çeyrekte yüzde 56 arttı.

Dealogic'in verilerine göre, sektör genelinde küresel yatırım bankacılığı gelirleri yılın ilk dokuz ayında Kuzey Amerika'daki yüzde 31'lik artışın öncülüğünde yüzde 21 yükseldi.

Veriler, Morgan Stanley'in aynı dönemde küresel olarak en yüksek dördüncü ücreti kazandığını gösterdi.

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