Morning Consult: Tesla, partizan bir marka haline geliyor

Küresel araştırma şirketi Morning Consult’ın Wall Street Journal’da yayımlanan anketi Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla şirketi hakkında çarpıcı veriler ortaya koyuyor. Elon Musk’la özdeşleşen Tesla, her geçen gün daha partizan bir marka haline geliyor.

Farklı siyasi görüşlerden kişilerin Tesla hakkındaki fikir değişikliklerini takip eden anket, Tesla hakkında olumlu görüşe sahip Demokratların sayısının önemli ölçüde azaldığını, kendini Cumhuriyetçi olarak tanımlayanlar arasında ise desteğin arttığını gösteriyor.

Morning Consult'un anketi, kasım ayı sonlarında Amerikalıların yaklaşık yüzde 38'inin Tesla hakkında olumlu, yüzde 22'sinin ise şirkete olumsuz baktığına işaret ediyor. 2022'nin başında Amerikalıların yüzde 43'ü Tesla'ya olumlu bakarken, yalnızca yüzde 15'i şirket hakkında olumsuz görüşe sahipti. Yani bu 10 aylık sürede iki grup arasındaki fark, şirket aleyhinde yüzde 28’den yüzde 16’ya kadar geriledi.

Ankete göre Tesla'nın ABD'de kendini Demokrat olarak tanımlayanlar arasındaki sempati düzeyi, ekim ayı ortalaması olan yüzde 24,8'den 27 Kasım'a kadar geçen süre içinde yüzde 10,4'e indi. Şirkete sempati, aynı dönemde kendini Cumhuriyetçi olarak tanımlayanlar arasında ise yüzde 20'den yüzde 26,5'e yükseldi.

YouGov: Tesla’nın popülaritesi düşüşte

İngiltere merkezli pazar araştırma ve veri analiz şirketi YouGov’un bir başka araştırması da Tesla’nın popülaritesinin geçtiğimiz yıl boyunca düştüğüne işaret ediyor. Tüketicilerin markalara yönelik algısına ve onay notuna odaklanan YouGov araştırması, Elon Musk'ın sosyal medyada dozunu artırdığı siyasi açıklamalarının şirketin onaylanma derecesini hızla aşağı çektiğini ortaya koyuyor.

2022'nin başında Tesla'nın net pozitif puanı yüzde 5,9'du ve mayıs ayında bu oran yüzde 6,7 ile zirve yaptı. Mayıs ayı aynı zamanda Musk’ın Twitter’ı satın alacağını duyurduğu aydı. Ancak kasım ayı başlarında Tesla'nın onay derecesi yüzde eksi 1,4'e kadar geriledi.

Bu sonuçta Musk'ın kutuplaştırıcı olarak değerlendirilen siyasi eğilimleri ve Twitter'ı çalkantılı bir şekilde devralmasının etkili olduğu düşünülüyor.