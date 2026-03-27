Motorola Solutions, Bell’in telsiz ağlarını 675 milyon dolara satın alıyor

Motorola Solutions, kritik haberleşme teknolojilerindeki küresel liderliğini pekiştirecek stratejik bir hamleye imza attı. Şirket, Bell Canada’nın telsiz ağları birimini satın almak üzere kesin bir anlaşma imzaladığını duyurdu. Toplamda 675 milyon Kanada doları nakit karşılığında gerçekleşecek olan bu satın alma, Kanada genelindeki kamu güvenliği ve ticari iletişim ağlarının geleceğini yeniden şekillendirecek.

Stratejik ortaklık yeni bir boyuta taşınıyor

Bu satın alma, Motorola ve Bell arasındaki 30 yılı aşkın süredir devam eden iş birliğini sona erdirmek yerine daha stratejik bir noktaya taşıyor. Anlaşma kapsamında Bell, Motorola Solutions için ana hizmet sunum ortağı olarak kalmaya devam edecek. Bu sayede müşteriler, mevcut telsiz ağ hizmetlerini kesintisiz bir şekilde almaya devam ederken, Motorola’nın yeni nesil teknoloji yatırımlarına daha hızlı erişim sağlayacak.

Bell Canada, bu satıştan elde edilecek geliri stratejik bir finansal hamle olarak değerlendiriyor. Şirketten yapılan açıklamada, 675 milyon Kanada dolarlık kaynağın öncelikle borçların azaltılması ve bilançonun güçlendirilmesi için kullanılacağı belirtildi. Bu adım, Bell’in temel telekomünikasyon ve fiber altyapı yatırımlarına odaklanma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Kritik altyapıda kesintisiz hizmet garantisi

Satın alma operasyonunun, standart kapanış koşullarının karşılanması ve Kanada Rekabet Bürosu gibi ilgili mercilerden yasal izinlerin alınmasının ardından 2026 yılının dördüncü çeyreğinde resmen tamamlanması planlanıyor. Motorola Solutions yetkilileri, bu işlemin şirketin Kanada’daki yerel varlığını güçlendireceğini ve kamu güvenliği kuruluşlarına daha entegre çözümler sunmalarına olanak tanıyacağını vurguluyor.