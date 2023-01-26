Motosikletlerde sabit fiyata ön sipariş avantajı

Pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen otomotiv, yenilikçi teknolojilerin ve dijitalleşmenin hızla yaygınlaşmasıyla birlikte dinamiklerini baştan yazıyor. Research and Markets’in yayımladığı araştırma, küresel otomobil endüstrisinin sürdürülebilirlik trendleri ve tüketicilerin değişen tercih kriterleriyle birlikte üretimden satışa kadar tüm süreçleri yeniden tanımladığına işaret ediyor.

Endüstrinin globaldeki önemli oyuncuları, üretimde yapay zeka, makine öğrenmesi ve robot teknolojilerinden yararlanırken; motorlu taşıtların satışını da çevrimiçi kanallardan yapmaya başlayarak bayilik modelini terk ediyor. Bajaj ve Kanuni markalı motosikletlerini halihazırda 2019’dan bu yana çevrimiçi satarak sektöründe bir ilke imza attığını belirten Kuralkan ise globaldeki gelişmeleri yerel pazara taşımaya devam ediyor.

Çevrimiçi satışlar otomotiv sektörünün yapı taşına dönüşüyor

Dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarının çevrimiçi kanallara kaymasının otomotiv endüstrisine yön verdiğini söyleyen Kuralkan Pazarlama Müdürü Ekrem Ata, konuyu şu sözlerle değerlendirdi: “Otomotivde, motorlu araçlardan yedek parçalara ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm satın alma deneyimleri dijitalleşiyor. Geçtiğimiz günlerde otomobil sektörünün globaldeki önemli oyuncuları satış stratejilerinde değişiklik yapacaklarını açıkladı.

Geleneksel satış süreçlerinin artık sona erdiğini belirten bu markalar, ağırlıklı olarak dijital satış kanallarını harekete geçireceklerini ifade etti. Otomobil başta olmak üzere endüstrinin yapı taşı haline gelen çevrimiçi alışverişler aslında motosiklet sektöründe bizimle birlikte başlamıştı. Bajaj ve Kanuni markalarımızın motosikletlerini 2019’dan bu yana ekuralkan.com adresinden satıyoruz. Sabit fiyat garantili ön siparişi gibi sunduğumuz avantajlarla da müşterilerimizin alışverişlerini konforlu deneyimlere dönüştürüyoruz.”

Müşteriler motosikletleri teslim alırken kontrol edebiliyor

Tüketicilerin, internet sitelerindeki herhangi bir siparişinde, destek ekibinin yönlendirmesiyle birlikte en yakın servis noktalarından birine yönlendirildiğini aktaran Ekrem Ata, dijitaldeki satın alma aşamalarını şu sözlerle anlattı: “Örneğin müşterimiz bir motosiklet sipariş etti. Motosiklet eğer stokta mevcutsa 3 iş günü içinde belirlenen servis noktalarından birine kargolanıyor.

Ekibimiz ürünü teslim aldıktan sonra müşterimizle iletişime geçiyor ve servis noktasına davet ediyor. Burada ekiplerimiz ürün hakkındaki tüm detayları paylaşırken, müşterimiz de aracı kontrol ediyor. Ardından ürün garanti, fatura, bakım sıklığına dair ilgili tüm belgelerle teslim ediliyor. Ayrıca tüketiciler kargolarının güncel durumunu kargo takip numarası ile izleyebiliyor.”

Çevrimiçi motosiklet satışlarında kur korumalı ön sipariş olanağı

İstenilen motosikletin stokta olmaması halinde müşterilerine alternatif satın alma seçeneği sunduklarına dikkat çeken Kuralkan Pazarlama Müdürü Ekrem Ata, “Çevrimiçi satışlarda müşterilerimize ‘sabit fiyat garantili ön sipariş’ olanağı tanıyoruz. Böylece müşterilerimizin sektörümüzde fiyat istikrarı yakalamalarını sağlıyoruz.

Tüketiciler sitemiz üzerinden ön sipariş verdiğinde ödemesinin tamamını yapmalarını talep ediyoruz. Bu koşulu gerçekleştirdikleri takdirde ise kur ne olursa olsun fiyat garantisi sağlıyoruz. Ürünün, ne renk ve ücrette, hangi tarihte stokta olacağı sistemimizde mevcut. Stoka geldiği takdirde sipariş işleme alınıyor ve teslimi için süreç başlatılıyor. Ayrıca müşterilerimiz %25 peşinat ödeyerek 36 ila 60 aya kadar senetli taksit avantajından yararlanabiliyor” ifadelerini kullandı.

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