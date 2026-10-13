MovieMe, “izledikçe öde” modeliyle Türkiye pazarına yayılıyor

Dakika başına ödeme esasına dayalı gelir modeliyle dijital yayıncılıkta yeni bir alan açmayı hedefleyen MovieMe, temmuz ayında adım attığı Türkiye pazarında içerik ağını genişletiyor.

Türkiye pazarına girmeden önce dünya genelinde 80 bin olan izleyici sayısını kısa sürede 250 bine çıkaran platform, yıl sonuna kadar 500 bin izleyiciye ulaşmayı hedefliyor. Yerel içerik üreticileri, yönetmenler ve stüdyolarla işbirliklerini artıran platform, aynı zamanda Türkiye'nin ilk yatay formatlı yapay zeka dizilerinden biri olması planlanan yeni bir projenin hazırlıklarını yürütüyor.

MovieMe CEO'su Bhavesh Joshi, platformun işleyişini, içerik üreticilerine sundukları yüzde 70'lik gelir paylaşımını ve Türkiye'ye odaklanma nedenlerini anlattı.

Geleneksel abonelik ve reklam modellerinin hem izleyici hem de üretici tarafında oluşturduğu dengesizliğe dikkati çeken Joshi, mevcut sistemlerin aksayan yönlerini şu sözlerle değerlendirdi:

"Şu anda mevcut sistemler kullanıcılardan çok fazla ücret alıyor. Çünkü izlemedikleri zamanlarda bile ödeme yapmak zorunda kalıyorlar. İçerik üreticileri açısından da pek adil değil. Harika içerikler üretip ciddi bir etkileşim yakalasalar bile bunu etkili bir şekilde gelire dönüştüremiyorlar. Bizim modelimizde ise kullanıcılar platforma gelip örneğin 500 dakikalık bir paket satın alıyor. Bu dakikaların hiçbir zaman geçerlilik süresi dolmuyor. İster hepsini tek bir günde izleyin ister bir yıla yayın, bu tamamen izleyiciye kalmış."

"İzledikçe Öde" anlayışıyla tasarlanan platformda izleyicilerin yalnızca tükettikleri süre kadar ödeme yaptığını belirten Joshi, "Bir videoyu atlarsanız veya duraklatırsanız bunun için herhangi bir ücret alınmıyor. Yani 100 dakikalık bir videonun yalnızca son 10 dakikasını izlediyseniz, yalnızca o 10 dakika için ödeme yapıyorsunuz. Kullanıcı 10 dakika sonra izlemeyi bırakırsa da sorun değil, modelimiz insanların yüklü harcama riskine girmeden yeni içerikleri deneyebilmesi için tasarlandı." diye konuştu.

Gelirin yüzde 70’i doğrudan üreticiye aktarılıyor

Joshi, MovieMe'nin benimsediği gelir modelinde, izlenen her dakikadan elde edilen gelirin yüzde 70'inin doğrudan üreticiye aktarıldığını belirtti.

Sektördeki gelir adaletsizliğine işaret eden Joshi, "60-70 milyar dolar kazanan platformlar varken ortalama bir üretici yalnızca bin dolar kazanabiliyor. Bizim için kilit nokta şu, 'Çok daha adil bir ekosistem yaratabilir miyiz?' Bu da geliri, içeriği izleyecek kitleyi asıl getiren insanlarla daha fazla paylaşmak anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Bhavesh Joshi, resmi lansman pazarı olarak Türkiye'nin seçilmesinde Türk yapımlarının küresel etkisinin belirleyici olduğunu, ülkedeki içerik üreticilerinin potansiyeline inandıklarını söyledi.

Joshi, "Türkiye harika bir hikaye anlatıcılığı geçmişine sahip. ABD ve İngiltere'den sonra Türk içerikleri dünyada en çok ülkede, en fazla izlenen yapımlar arasında yer alıyor. Ancak son yıllardaki koşullar ve reklam destekli platformların ödediği düşük RPM (bin gösterim başına gelir) oranları nedeniyle buranın çok uygun bir pazar olduğunu düşündük. Hikaye anlatıcılığı potansiyeli muazzam ve içerik üretimini ciddi bir meslek haline getiren çok fazla insan var." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'deki yapımcı, yönetmen ve bağımsız üreticilerle işbirliklerini hızlandırdıklarını kaydeden Joshi, "Türkiye'den temin ettiğimiz tüm içerikler yerel Türk içerikleridir. Türk hikaye anlatıcılığının en güçlü seslerini platformumuza getirmek için üreticiler, yönetmenler ve sinemacılarla birlikte çalışıyoruz." dedi.

Türkiye’nin ilk yatay yapay zeka dizisi planlanıyor

Platformun paylaştığı verilere göre, kullanıcı başına, bir oturumda ortalama izleme süresi 13 dakika olarak kaydediliyor. Üretici ödemelerinde ise izleme süreleri yukarı yuvarlanarak üreticinin kazancı destekleniyor.

Platform, Barbaros Dikmen'in "Caretta Bobi" filminin sisteme yüklenmesinin ardından Türkiye'deki üreticilerin içeriklerini peyderpey kataloğuna ekliyor. Farklı tema ve türlerdeki yerel yapımları küresel izleyiciyle buluşturmayı hedefleyen MovieMe'de herhangi bir coğrafi sınırlandırma bulunmadığı için Türkiye'den yüklenen işler dünya çapında erişime açık hale geliyor.

Gelişen izleme alışkanlıklarını ve üretim teknolojilerini de takip eden MovieMe, kısa ve dikey formatlı yapay zeka dizilerine yönelik artan ilgi doğrultusunda Türkiye'nin ilk yatay formatlı yapay zeka dizilerinden biri olması hedeflenen yeni bir projenin hazırlık ve planlama sürecini sürdürüyor. Platform, gelecek ay eklenecek yeni içeriklerin ardından kapsamlı bir lansman etkinliği düzenlemeyi planlıyor.