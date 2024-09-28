Mplus Türkiye ve Fark Labs, mobilite sektörüne yeni bir boyut getirecek

Yeni nesil teknolojilerin tetikleyici gücüyle giderek daha da hızlanan dijital dönüşüm, müşteri deneyimi yönetiminde farklı uzmanlıkların buluştuğu iş birliklerini de beraberinde getiriyor. Teknolojik geliştirmeleri merkezine alan çalışmalarıyla müşteri deneyimi yönetiminin dönüşümüne liderlik eden Mplus Türkiye, bu kapsamdaki uzmanlığını Fark Labs’ın mobilite ve otomotiv dünyasındaki tecrübesi ile birleştirdi. Mplus Türkiye böylelikle, değişen müşteri beklentilerini karşılamaya yönelik farklı sürdürülebilir çözümler sunarken, kendi geliştirdiği teknolojilerle de mobilite ve otomotiv ekosisteminin gelişimine yönelik yol haritası sunacak.

Müşteri deneyiminde yeni standartlar oluşturacak

İş birliğine ilişkin değerlendirmede bulunan Mplus Türkiye & MENA CEO, Cemile Banu Hızlı, “İçinde bulunduğumuz teknoloji çağı, müşteri deneyimi yönetiminde farklı uzmanlıkların entegrasyonunu zorunlu hale getiriyor. Alanlarında öncü iki firmanın iş ortaklığı da bu noktada başladı. Dijital dönüşüm süreçleri, kullanıcı dostu hizmet modelleri ve müşteri memnuniyeti odaklı projeler bu iş birliğinin temel taşlarını oluşturuyor. İş birliğimiz ile Fark Labs’ın sektördeki deneyimini, yenilikçi CX teknolojilerimizle birleştirip müşteri memnuniyetini artıran çözümler ve iş modellerine odaklanarak, sektör oyuncularına rekabet avantajı sağlayacağız. Yeniliğe hızla adapte olma vizyonumuz doğrultusunda mobilitenin geleceğine dair sürdürülebilir ve yenilikçi projeleri hayata geçirerek, ekosistemdeki müşteri deneyiminin dönüşümünde öncü rol oynayacağız.” ifadelerinde bulundu.

Mobilitenin dönüşümüne liderlik ediyoruz

Fark Labs Kurucusu Ahu Serter, iş birliğine ilişkin şunları söyledi: "Mobilite sektörünün geleceği, sadece teknolojik gelişmelere ayak uydurmakla değil, vizyoner yaklaşımlarla şekillendirilir. Mplus Türkiye ile yaptığımız bu iş birliği, veri odaklı içgörüler ve müşteri geri bildirimlerine dayalı yenilikçi çözümler geliştirerek, sektördeki dönüşüme öncülük etme hedefimizi güçlendiriyor. Değişen müşteri beklentilerine hızlıca adapte olabilen, sürdürülebilir ve teknolojik çözümler sunarak, mobilite ekosisteminde yeni standartlar oluşturmayı amaçlıyoruz. Fark Labs olarak, insan odaklı ve gerçek deneyimlere dayalı bir mobilite geleceği inşa ediyoruz. Sektörün bu dinamik dönüşümünde liderlik etmek bizim için bir sorumluluk, aynı zamanda büyük bir fırsat."