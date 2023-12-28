Mr Usta, 2023’te 30 bin kullanıcının ihtiyacına çözüm üretti

Yerinde cep telefonu tamirinden usta klimacıya, tesisat işlerinden boyacılığa kadar geniş bir yelpazede hizmet veren Mr Usta, 2023’te tüketicilerin çeşitli ihtiyaçlarına karşılık vermeye devam etti. Özellikle sabit fiyat politikası, kurumsal hizmet garantisi ve yüzde 100 garantili çözümleriyle dikkat çeken firma, kullanıcıların sorunlarına kapsamlı çözümler sundu.

Mr Usta’nın yıl boyunca garantili ve güvenilir hizmet sunduğu 20’den fazla kategori arasında en fazla talep görenler ise yerinde koltuk ve halı yıkama, kuru temizleme ve elektrik tesisatı ve mobilya montajı oldu. 2023 boyunca İstanbul ve Ankara’da nihai müşterilerine hizmet verirken, iş ortaklarının aracılığıyla toplamda 10 ilde faaliyet gösteren firma, bu bölgelerdeki kullanıcıların ihtiyaçlarına hızlı ve etkili çözümler sunarak güvenilirliğini pekiştirdi.

“Müşteri memnuniyetimizin arkasında işinin ehli ustalarımız var”

Yıl içinde sağladıkları çözümleri değerlendiren Mr Usta CEO’su Yunus Emre Kalkan, “2023’te tüm kategorilerimizde hızlı, güvenilir ve garantili hizmet sunduk. 30 bini aşkın kullanıcımızın gerek mobil uygulama gerekse internet sitemiz üzerinden en yoğun arama yaptığı ve en çok hizmet talep ettiği kategorilerimiz ise yerinde koltuk ve halı yıkama, kuru temizleme, tesisatı ve mobilya montajı oldu. 2023 boyunca 20‘den fazla hizmet kategorimizde yüzde 92 müşteri memnuniyeti oranına eriştik. Bu başarı, işinin ehli ustaları ve güvencesi altında sunulan hizmet kalitesi ile mümkün oldu. Mr Usta olarak, Türkiye'deki hizmet sektörüne getirdiğimiz yenilikçi ve güvenilir yaklaşımımızla önemli bir boşluğu doldurarak, geleceğe dair büyük hedeflerle yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

2023’te 30 binin üzerinde müşteriye ulaştı

2023 yılında aylık ortalama 2 bin kullanıcının çeşitli ihtiyaçlarına çözüm geliştiren Mr Usta, web trafiğinde ayda ortalama 50 binin üzerinde kullanıcı tarafından ziyaret edildi. Bu dönemde dijitalleşmeye olan odaklanma, firmayı sadece kullanıcı sayısında değil, aynı zamanda dijital alanda etkinlikte de artış sağladı.

Dijitalleşen dünya ile usta ihtiyaçlarını ve ev hizmetlerini entegre edip kullanıcı dostu “Sabit Fiyat Garantisi” sağlayan firma, yüzde 94 müşteri memnuniyeti sağladığı 2023’te, toplamda 30 binin üzerinde müşteriye ulaşarak geniş kitlelere hizmet verdi.

Mr Usta, Trendyol, Eczacıbaşı Decoverse, Koçtaş, Missafir, Nevvinn ve Hepsiburada gibi büyük markalarla yaptığı iş birlikleri kapsamında, kullanıcılarına hayatı kolaylaştırma hizmet fırsatlarını sundu. Bu stratejik ortaklıklar, 2023 yılında kullanıcılarının hizmetlere daha kolay erişimini sağlarken hizmet sektörünün dijitalleşmesi noktasında da katkılar sağladı.

Geniş hizmet yelpazesi, dijital dönüşümü ve stratejik iş birlikleriyle 2023’te kullanıcıların güvenilir ve kaliteli hizmetlere erişimini kolaylaştırdı. Bu süreçte sağladığı garantili çözümler ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımıyla dikkat çeken firma, gelecekte de kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılama yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.