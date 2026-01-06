Mr Usta 2025’i yüzde 274 ciro artışıyla kapattı

Türkiye’nin dijital usta platformu Mr Usta, 2025 yılında kullanıcı deneyimini odağına alan yaklaşımıyla büyümesini hızlandırarak hizmet ekosistemini güçlendirdi. Kurulduğu günden bu yana usta arama derdini ortadan kaldıran ve güvenilir hale getiren platform, 2025 yılında kullanıcı sayısında yüzde 31’lik artış sağladı. Web ve mobil uygulama kanallarında 60 binden fazla yeni kullanıcıyı platformuna dahil eden Mr Usta, gerçekleştirdiği iş birlikleriyle 30’dan fazla şehirde hizmet sundu. 2025 yılında hayata geçirilen yeni kategori çalışmalarıyla hizmet ağını 25 farklı kategoriye çıkararak evden ofise, küçük tamirlerden kapsamlı işlere kadar her ihtiyaca tek platformdan çözüm sunmaya başladı. Bu büyüme ile sektördeki konumunu daha da sağlamlaştıran Mr Usta için 2025, yalnızca rakamsal büyümenin değil; sürdürülebilir, güven odaklı ve değer üreten bir yapının güçlendiği bir yıl olarak öne çıktı.

Sipariş sayısı geçen seneye göre %47 arttı

Kullanıcıların ustaya hızlı erişim, şeffaf fiyat ve güvenilir hizmet beklentilerine yanıt veren dijital altyapı; Mr Usta’yı günlük ihtiyaçlarda daha fazla tercih edilir hale getirdi. Artan kullanıcı sayısı, sipariş hacmine de doğrudan yansıdı ve yıllık sipariş sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 47 artış gösterdi. Renovasyon ve Elektrikli Şarj Ünitesi Kurulumu gibi premium hizmetlerin hayata geçirilmesiyle ciro bazında da geçen yıla kıyasla yüzde 274 oranında güçlü bir büyüme yakalandı. Bu sonuç, platformun yalnızca hizmet sunan bir yapıdan çıkarak hem ustalar hem de kullanıcılar için değer üreten kapsamlı bir ekosisteme dönüştüğünü ortaya koydu.

İstanbul ve Ankara’da en fazla koltuk-halı yıkama hizmeti tercih edildi

Kullanıcıların en çok tercih ettiği hizmetler, Mr Usta’nın günlük hayattaki gerçek ihtiyaçlara hızlı ve güvenilir çözümler sunduğunu gösterdi. 2025 yılı boyunca elektrikçi, tesisatçı ve kombi hizmetlerinin yanı sıra kuru temizleme, koltuk & halı yıkama ve mobilya montajı en yoğun talep gören kategoriler arasında yer aldı. Şehir bazında değerlendirildiğinde; İstanbul ve Ankara’da en fazla koltuk-halı yıkama hizmeti tercih edilirken, bunu mobilya montajı ve kuru temizleme hizmetleri takip etti. İzmir’de ise kuru temizleme ve mobilya montajına ek olarak klimacı hizmetlerine olan talep dikkat çekti.

Yüzde 92 müşteri memnuniyeti ile dijital dönüşümün başarısını kanıtladı

2025 boyunca yüzde 92 müşteri memnuniyeti oranını koruyan Mr Usta, kullanıcı deneyim puanını 5 üzerinden 4,8 seviyesinde istikrarlı şekilde sürdürdü. Usta hizmetlerinin hizmet kalitesinin standartlaştırılmasının zor olduğu, şikayet oranlarının yüksek seyrettiği bir sektör olmasına rağmen bu memnuniyet oranının yakalanması, Mr Usta’nın doğru usta–doğru kullanıcı eşleşmesi, şeffaf iletişim ve hizmet sonrası takip süreçlerinde önemli bir başarıya imza attığını gösterdi. Kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda yenilenen web sitesi ise daha hızlı, daha sade ve daha kullanıcı dostu bir deneyim sunarak ustaya ulaşma sürecini daha da kolaylaştırdı.

Mr Usta, 2026’da daha fazla ilde, daha kapsamlı çözümler sunmaya hazırlanıyor

Mr Usta, 2025’te yakaladığı büyüme ivmesini 2026 yılında da sürdürmeyi hedefliyor. Yeni şehirlerde daha güçlü bir varlık, genişleyen hizmet kategorileri ve gelişmiş dijital deneyimlerle platform, kullanıcı memnuniyetini ileri taşımaya hazırlanıyor.