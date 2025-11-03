MR.DIY, İstanbul’un kalbinde oryantiring heyecanına eşlik ediyor

Bu yıl 8–9 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan ist5Days Kapalıçarşı, İstanbul’un simge noktalarında sporseverleri buluşturuyor. Etkinliğin ana sponsoru MR.DIY, bu heyecana enerjisiyle eşlik ediyor.

Oryantiring, katılımcıların ellerindeki harita ve pusulayla belirlenen hedefleri bulmaya çalıştıkları, dikkat, strateji ve hızın bir arada önem kazandığı bir spor dalı. Her yarışçı, şehrin kalbinde kendi rotasını çizerken İstanbul’la yepyeni bir bağ kuruyor.

Katılımcılar, 8 Kasım Cumartesi günü Üsküdar Salacak’ta, 9 Kasım sabahı Sultanahmet’te ve aynı gün öğleden sonra Kapalıçarşı’da zorlu ama keyifli bir rotada yarışacaklar. İstanbul’un en güzel rotalarındaki bu yarışta MR.DIY’in enerjisiyle keşif serüveni yaşanacak. Etkinlik alanında kurulacak MR.DIY standında ise yarışmaya katılan sporcuları sürpriz hediyeler ve eğlenceli aktiviteler bekliyor.

Sporun, keşfin ve takım ruhunun bir araya geldiği bu etkinlikte MR.DIY, oryantiring tutkusunu İstanbul’un dinamizmiyle bir araya getiriyor.