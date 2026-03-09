MSC’den Kızıldeniz ve Doğu Afrika rotalarına ek ücret

Dünyanın önde gelen konteyner nakliye şirketlerinden MSC, 16-31 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli olacak yeni Olağanüstü Durum Ek Ücretleri'ni (EFS) duyurdu.

Şirketin açıklamasına göre, Batı Akdeniz ve Adriyatik limanlarından Kızıldeniz’e yapılan taşımacılıkta ek ücret kuru yük konteynerleri için TEU başına 60 dolar, soğutmalı konteynerler için ise 90 dolar olacak.

Aynı çıkış noktalarından Doğu Afrika’ya yapılan sevkiyatlarda ücret kuru konteynerler için 135 dolar, reefer konteynerler için 200 dolar olarak belirlendi.

Batı Akdeniz ve Adriyatik’ten Hindistan alt kıtasına yapılan taşımacılıkta ise ek yakıt ücreti kuru konteynerler için 85 dolar, soğutmalı konteynerler için 130 dolar olacak.

Öte yandan Doğu Akdeniz ve Karadeniz’den Kızıldeniz’e yapılan sevkiyatlarda uygulanacak EFS bedeli kuru konteynerler için 70 dolar, reefer konteynerler için 100 dolar olarak açıklandı.