MSCI’den Kiler Holding’e sürpriz karar

Endeks sağlayıcısı MSCI, Kiler Holding’in serbest dolaşımdaki pay oranına ilişkin piyasa katılımcılarından gelen belirsizlik bildirimleri doğrultusunda, Şubat 2026 Endeks Gözden Geçirmesi kapsamında önerilen yukarı yönlü segment değişikliğini uygulamayacağını açıkladı.

Bu çerçevede Kiler Holding, Yabancı Dahil Etme Faktörü (FIF) 0,25 ile MSCI Türkiye Küçük Ölçekli Şirketler (Small-Cap) Endeksi’nde kalmaya devam edecek.

MSCI, şirketin serbest dolaşım oranına ilişkin ilave analiz yapacağını ve gerekli görülmesi halinde yeni bir bilgilendirme paylaşacağını bildirdi. Değişikliklerin 24 Şubat 2026’dan itibaren Advanced Corporate Event (ACE) dosyalarına yansıtılacağı kaydedildi.