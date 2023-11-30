Mubitek yine İnovaLİG’den ödülle döndü

EKONOMİ/BURSA

Önceki yıllarda da İnovaLİG’ten pek çok ödülle dönen Bursalı Mubitek, Bu yıl da “İnovasyon Stratejisi” kategorisinde ikincilik ödülünün sahibi oldu. TİM’in her yıl Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında düzenlediği İnovaLİG’in geçtiğimiz yılki yarışmasının İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü kategorisinin birincisi Mubitek olmuştu. İnovaLİG’te dereceye girenlerin ödülleri, Haliç Kongre Kültür Merkezi’nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların katılımıyla gerçekleştirilen törende takdim edildi. Törende Mubitek adına ödülü alan Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gül Çiçek Zengin Bintaş, “Daha önce pek çok dereceyle döndüğümüz İnovaLİG’ten bu yıl da yine ödülle ayrıldık. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında böyle bir ödüle layık görülmek bizim için büyük bir mutluluk. Kurulduğumuz günden bu yana inovasyon birinci önceliğimiz oldu. Sektöründe fark yaratan bir firmayız. Partnerlerimizin üretim süreçlerinde önemli kazanımlar sağlayan işlere imza atıyoruz. Firmamız aynı zamanda çalışanlarının gelişimlerine de önemli katkılar sağlayan ve onların akademik alanda da önünü açan çalışmalara destek veren bir yapıya sahip. İnovaLİG’teki başarımızın temelinde de başarılı bir ekip çalışmasının olduğunu düşünüyorum” dedi.