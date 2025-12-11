Mükellef Teknoloji’den çifte başarı

Şirket kuruluşundan finansal yönetime kadar uzanan süreçleri Türkiye’de ve globalde uçtan uca yöneten Mükellef Teknoloji, yenilikçi yaklaşımı ve hızlı büyümesiyle ödüle doymuyor. Mükellef Teknoloji, uluslararası danışmanlık firması Deloitte tarafından hazırlanan, Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin listelendiği Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye listesinde üst üste ikinci kez yer aldı. Ayrıca Mükellef Teknoloji çatısı altındaki yapay zekâ destekli ön muhasebe programı Robom da finansal teknoloji alanının gelişmesini hedefleyen yenilikçi ürün ve hizmetleri taçlandıran PSM Awards’da “En İnovatif Ürün” kategorisinde “bronz” ödülün sahibi oldu.

“Hedeflerimizi başarıyla taçlandırıyoruz”

Mükellef Teknoloji Kurucu Ortağı ve CEO’su Kenan Açıkelli, konuyla ilgili “Bir teknoloji grubu olma yolunda hızla büyüyen Mükellef Teknoloji olarak, hedeflerimiz doğrultusunda attığımız adımların doğruluğunu görmek ve başarılarımızı taçlandırmak bizler için çok değerli. Bu anlamda geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye listesinde yer almak ekibimizin ve iş modelimizin başarısının önemli bir göstergesi” dedi.

PSM Awards’da da ödül kazanarak inovatif yaklaşımlarını tescillediklerini belirten Açıkelli, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu yılın ilk yarısında hayata geçirdiğimiz Robom’un henüz birinci yılını doldurmadan böylesi bir ödüle layık görülmesi bizler için büyük gurur ve mutluluk. Halihazırda 1.500’den fazla KOBİ tarafından kullanılan Robom, yapay zekâ destekli altyapısı sayesinde ön muhasebe işlemlerini çok daha hızlı ve kolay yönetmeyi sağlıyor; bu da işletmelere ciddi zaman tasarrufu ve operasyonel verimlilik sunuyor. Robom’un, KOBİ’lerin dijital dönüşümünde somut bir fark yaratması ise bizim için en büyük motivasyon. Önümüzde daha koşacak çok yol var. Türkiye’deki KOBİ’lerin dijital muhasebe alanındaki tüm ihtiyaçlarını karşılayacak kapsamlı bir çözüm geliştirme yolunda kararlılıkla ilerliyoruz.”