  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Mükellef’ten girişimcilere özel kasım kampanyası
Takip Et

Mükellef’ten girişimcilere özel kasım kampanyası

Şirket kurma ve yönetme uygulaması Mükellef, yeni kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında kasım ayı boyunca girişimciler, Türkiye, Amerika ve İngiltere’de şirket kurma ve yönetme paketlerinde yüzde 25 indirimden yararlanabilecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mükellef’ten girişimcilere özel kasım kampanyası
Takip Et

Amerika, İngiltere ve Türkiye’de ticaret yapmak isteyen mikro ve KOBİ ölçeğindeki işletmelerin şirket kuruluşundan vergi yönetimine kadar olan ihtiyaçlarına online uygulaması ile dijital çözümler üreten Mükellef, kasım ayı boyunca geçerli özel bir kampanya başlattı.

Girişimcilik Haftası’nı tüm kasım ayına taşıyan Mükellef, girişimcilere Türkiye’de şirket kuruluşu, sanal ofis, e-imza, e-fatura, ön muhasebe programı gibi hizmetleri; Amerika ve İngiltere’de ise şirket kuruluşu, yasal iş adresi, online muhasebe ve vergi yönetim çözümleri gibi hizmetleri içeren tüm paketlerini yüzde 25 indirimle sunarak girişimcilere destek oluyor.

Mükellef’in 1 – 30 Kasım tarihleri arasında sunduğu bu kampanya, özellikle ilk defa şirket kurmak veya mevcut işiyle global pazarlara açılmak isteyen girişimciler için önemli bir avantaj sağlıyor. Kurulduğu günden bu yana 25 binden fazla girişimcinin şirket kurma ve yönetme süreçlerine destek olan Mükellef, girişimcilerin yanlarında olmaya devam ediyor.

Pasaport, ehliyet, yurtdışı harçları, cezalar... 2026 yılı yeni vergi ve harç tutarları açıklandıPasaport, ehliyet, yurtdışı harçları, cezalar... 2026 yılı yeni vergi ve harç tutarları açıklandıEkonomi
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 3 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 3 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Uzman isim tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor! Son 9 yılın en sert kışı yaşanacakUzman isim tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor! Son 9 yılın en sert kışı yaşanacakGündem
Konut kredisinde faizler 25 ayın en düşüğündeKonut kredisinde faizler 25 ayın en düşüğündeEkonomi

 

Şirket Haberleri
MR.DIY, İstanbul’un kalbinde oryantiring heyecanına eşlik ediyor
MR.DIY, İstanbul’un kalbinde oryantiring heyecanına eşlik ediyor
Sanofi’de üst düzey atama
Sanofi’de üst düzey atama
Matriks, içerik ve araştırma stratejilerinde dijital dönüşüm sürecini güçlendiriyor!
Matriks, içerik ve araştırma stratejilerinde dijital dönüşüm sürecini güçlendiriyor!
Sarı Destek projesiyle D Vitamini bilinci artıyor
Sarı Destek projesiyle D Vitamini bilinci artıyor
Türkerler, Moldova’ya 50.4 MW kapasiteli RES kuruyor
Türkerler, Moldova’ya 50.4 MW kapasiteli RES kuruyor
THY, Süleymaniye seferlerini yeniden başlatıyor
THY, Süleymaniye seferlerini yeniden başlatıyor