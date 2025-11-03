Mükellef’ten girişimcilere özel kasım kampanyası

Amerika, İngiltere ve Türkiye’de ticaret yapmak isteyen mikro ve KOBİ ölçeğindeki işletmelerin şirket kuruluşundan vergi yönetimine kadar olan ihtiyaçlarına online uygulaması ile dijital çözümler üreten Mükellef, kasım ayı boyunca geçerli özel bir kampanya başlattı.

Girişimcilik Haftası’nı tüm kasım ayına taşıyan Mükellef, girişimcilere Türkiye’de şirket kuruluşu, sanal ofis, e-imza, e-fatura, ön muhasebe programı gibi hizmetleri; Amerika ve İngiltere’de ise şirket kuruluşu, yasal iş adresi, online muhasebe ve vergi yönetim çözümleri gibi hizmetleri içeren tüm paketlerini yüzde 25 indirimle sunarak girişimcilere destek oluyor.

Mükellef’in 1 – 30 Kasım tarihleri arasında sunduğu bu kampanya, özellikle ilk defa şirket kurmak veya mevcut işiyle global pazarlara açılmak isteyen girişimciler için önemli bir avantaj sağlıyor. Kurulduğu günden bu yana 25 binden fazla girişimcinin şirket kurma ve yönetme süreçlerine destek olan Mükellef, girişimcilerin yanlarında olmaya devam ediyor.