Multinet Up, Eşitliği Kurum Kültürünün Merkezine Yerleştirdi

Multinet Up, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik uygulamalarını ve kadın temsiline ilişkin verilerini paylaştı. Toplumsal cinsiyet eşitliğini, kurumsal kültürün ayrılmaz bir parçası olarak ele aldıklarının altını çizen Multinet Up İnsan ve Kültür Direktörü Kader Şen: Kadının iş gücüne katılımını, Kurumsal İlkelerimizde yer alan “Çeşitlilik ve Dahil Etme” yaklaşımı doğrultusunda sistematik biçimde ele alıyor; işe alım, kariyer planlama ve gelişim süreçlerimizi bu çerçevede tasarlıyoruz. Bugün iştiraklerimiz dahil çalışanlarımızın yüzde 57’si kadınlardan oluşurken, müdür ve üzeri seviyede kadın temsil oranımız yüzde 43. Fintech ve teknoloji ekosistemi açısından bu tablo önemli bir denge göstergesi. Önceliğimiz ise bu dengenin sürdürülebilirliğini sağlamak.

“Eşitliğin sorumluluğunu üstlenmek gerekiyor”

Dünya Ekonomik Forumu’nun “Küresel Cinsiyet Eşitsizliği” raporu, mevcut hızla ilerlenirse tam eşitliğe ulaşmanın yüz yılı aşkın sürebileceğini gösteriyor. Bu tablo eşitliğin kendiliğinden değil, bilinçli, kararlı ve ölçülebilir adımlarla mümkün olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye’de kadınların iş gücüne katılım oranlarının beklenilen seviyede olmaması ve kariyerine ara veren kadınların işe dönüşte yapısal engellerle karşılaşması da kurumların aktif rol üstlenmesini gerektiriyor. Biz Multinet Up’ta toplumsal cinsiyet eşitliğini, kurumsal sürdürülebilirliğin temel unsuru olarak konumlandırıyoruz. Kadın istihdamını işe alımla sınırlamıyor, kariyerin her aşamasında fırsat eşitliğini gözetiyoruz. Bu yaklaşım doğrultusunda, örneğin kariyerine ara vermiş kadınların yeniden iş hayatına katılımını desteklemek amacıyla YenidenBiz ile iş birliği yapıyoruz.

“Kadın liderliğini güçlendiriyor, güvenli ve destekleyici bir iş hayatı sunuyoruz”

Satış departmanımız, müşteriyle en yakın temas noktalarımızdan biri olarak organizasyonumuz içinde stratejik bir rol üstleniyor ve bu alanı yalnızca performans hedefleri doğrultusunda değil, yetenek gelişimi odağında da ele alıyoruz. Satış alanında geliştirdiğimiz MultiTalent sürecimizle genç yetenekleri erken aşamada keşfederek yapılandırılmış gelişim ve rotasyon programları kapsamında satış organizasyonuna hazırlıyor, sürdürülebilir bir yetenek havuzu oluşturuyoruz. Ayrıca, diğer alanlarda olduğu gibi satış alanında da kadın temsiliyetini güçlendirmek amacıyla Sales Network’ün Women in Sales programı ile iş birliği gerçekleştirdik. Bu kapsamda ekiplerimize en az bir kadın stajyer dahil edilmesini, satış liderlerine koçluk desteği sağlanmasını ve kadın-erkek dengesinin en az yüzde 50 seviyesinde tutulmasını hedefledik. Bu doğrultuda, 2025 yılında satış alanında 17 kadın stajyer aramıza dahil oldu ve satış ekiplerimizde kadın çalışan oranını yüzde 56’ya taşıdık.

Öte yandan Multinet Up’ta eşitliği sadece işe girişle sınırlamıyor, kadın çalışanlarımızın kariyer yolculuğu boyunca kendilerini güvende ve desteklenmiş hissetmelerini önceliklendiriyoruz. Örneğin, yasal ebeveynlik sürecinde dört aylık kesintisiz maaş ve yan hak uyguluyor; özel sağlık sigortası, yemek yardımı ve tüm mevcut hakları kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Eşit işe eşit ücret politikamız doğrultusunda ilerlerken, doğum yapan çalışma arkadaşlarımıza ayni yardım ve doğum kiti desteği sağlıyoruz. İzin öncesi ve sonrası İnsan Kaynakları İş Ortağı görüşmeleriyle adaptasyon sürecini yakından takip ediyor, LMS üzerinden ebeveynlik sonrası işe dönüş eğitimleri sunuyoruz. Ayrıca, 8 Mart’ta kadın çalışanlarımıza, karne günlerinde ise tüm çalışanlarımıza yarım gün izin tanıyoruz. Bütün bu uygulamalarımız neticesinde 2025 yılında İş’te Eşit Kadın Sertifikası’nı almaya hak kazandık. Ancak bizim için asıl başarı, kadınların potansiyellerini özgürce ortaya koyabildiği, seslerinin duyulduğu ve karar mekanizmalarında etkin rol aldığı bu çalışma ortamını sürdürülebilir kılmak. Sektörümüzdeki diğer kurumlara ve iş dünyasındaki karar vericilere ilham veren uygulamalarımızı daha da ileri taşıyarak, eşitlikçi politikaların yaygınlaşmasına katkı sunmayı devam edeceğiz.