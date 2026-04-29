Multinet Up: “Toplumsal etkiyi sürdürülebilirlik stratejimizin merkezine konumlandırıyoruz”

Kurumların ESG odaklı dönüşüm süreçlerine toplumsal fayda perspektifinden yaklaşan bütüncül bir modelle hayata geçirilen Sürdürülebilirlik ve ESG Raporlama Uzmanlığı Programı hakkında değerlendirmelerde bulunan Multinet Up CEO’su Ali Emre Sever: İş dünyasında sürdürülebilirlik artık yalnızca çevresel hedeflerle sınırlı bir gündem değil; aynı zamanda kapsayıcılığı, fırsat eşitliğini ve toplumsal etkiyi de içine alan bütünsel bir yaklaşımı ifade ediyor. Multinet Up olarak biz de toplumsal etkiyi sürdürülebilirlik stratejimizin merkezine konumlandırıyoruz ve bu yaklaşımı somut projelerle hayata geçirmeyi önceliklendiriyoruz. YenidenBiz 2026 Beceri Gelişim Programları kapsamında hayata geçirilen “Sürdürülebilirlik ve ESG Raporlama Uzmanlığı Programı” ile kariyer molası veren kadınların yeniden iş hayatına kazandırılmasını desteklerken, sürdürülebilirlik alanında yetkin insan kaynağının gelişimine katkı sunmayı hedefliyoruz.

Yetkinlik Kazandıran Kapsamlı Eğitim Modeli

2026 yılı boyunca Nisan-Haziran ve Eylül-Kasım dönemlerinde gerçekleştirilecek programı, 8’er haftalık iki ayrı eğitim süreci olarak kurguladık. Program kapsamında katılımcılar; sürdürülebilirlik ve ESG temellerinden başlayarak kurumsal sürdürülebilirlik yönetimi, uluslararası raporlama standartları, ESG veri yönetimi ve performans göstergeleri gibi başlıklarda kapsamlı bir eğitim sürecinden geçecek. Teorik içeriklerin yanı sıra uygulama odaklı çalışmalar, vaka analizleri ve proje bazlı öğrenim yöntemleriyle desteklenen bu yapı ile katılımcıların sürdürülebilirlik alanında somut yetkinlikler kazanmasını hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de iş dünyasında kalıcı etki yaratacak benzer projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz.